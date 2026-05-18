Küresel enerji depolama sektöründe dengeler değişiyor. Benchmark Mineral Intelligence tarafından yayınlanan en güncel pazar verilerine göre, BYD enerji depolama sistemleri tarafında büyük bir atılım gerçekleştirdi. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği teslimat hacmiyle Tesla enerji depolama tarafındaki liderliğini sonlandıran Çinli üretici, pazarın zirvesine yerleşti. Peki, BYD enerji depolama pazarındaki bu hızlı yükselişiyle rakiplerine ne kadar fark attı?

BYD enerji depolama pazarında liderliği devraldı

Sektör analistlerinin paylaştığı verilere göre, BYD enerji depolama sistemleri teslimatında 60 GWh barajını aşarak küresel pazarın yüzde 13’ünü kontrol altına aldı. Daha önceki yıllarda zirvede yer alan Tesla ise 2025 döneminde 46,7 GWh kapasiteye ulaştı. ABD merkezli teknoloji devi, bir önceki yıla göre yüzde 49’luk bir büyüme kaydetse de, Çinli üreticinin agresif genişleme stratejisi karşısında ikinciliğe geriledi.

Pazardaki bu dönüşüm, sadece iki şirketin mücadelesiyle sınırlı kalmadı. İlk 10 BESS entegratörleri listesine bakıldığında Çinli şirketlerin domine edici gücü net bir şekilde görülüyor. Listenin ilk 10 sırasında yer alan sekiz şirket Çin merkezliyken, bu alanda faaliyet gösteren Fluence, Tesla dışında listeye girmeyi başaran tek Batılı oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Pazar hacminde devasa büyüme

Küresel ölçekte BESS (Batarya Enerji Depolama Sistemleri) kurulumları 2025 yılı itibarıyla yüzde 51 oranında artış göstererek 315 GWh seviyesine ulaştı. Sabit depolama için üretilen pil sevkiyatları ise 600 GWh sınırını aşarak neredeyse iki katına çıktı. Bu büyümenin arkasındaki temel itici gücü ise Çin oluşturuyor.

Özellikle 2025 yılının Aralık ayında Çin, tek bir ay içerisinde 65 GWh kapasiteli büyük ölçekli batarya depolama kurulumu gerçekleştirdi. Bu tek aylık hacim, ABD’nin bir yıl boyunca gerçekleştirdiği toplam kurulum miktarını dahi geride bırakıyor. Tesla’nın bu pazardaki payını korumak ve maliyet avantajı sağlamak için Çin’deki üretimini genişletme yoluna gitmesi, rekabetin ne kadar çetinleştiğini kanıtlıyor.

BESS nedir?

BESS, açılımıyla Batarya Enerji Depolama Sistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin ihtiyaç duyulan anlarda kullanılmak üzere kimyasal pillerde saklanmasını sağlayan teknolojidir. Bu sistemler, elektrik şebekelerinin dengelenmesi ve kesintili enerji kaynaklarının verimliliğinin artırılması için kritik bir role sahiptir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? BYD enerji depolama alanındaki bu liderliğini kalıcı hale getirebilir mi yoksa Tesla yeni hamleleriyle zirveye geri dönebilir mi?