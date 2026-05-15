Google, düzenlenen The Android Show etkinliğinde Android Auto deneyimini 2026 yılına hazırlayacak kapsamlı yenilikleri duyurdu. Sürücülere daha kişiselleştirilmiş bir sistem sunmayı hedefleyen teknoloji devi, arayüz tasarımından navigasyon detaylarına kadar geniş bir yelpazede değişikliğe gidiyor. Peki, araç içi dijital deneyimi baştan aşağı değiştirecek olan bu güncellemeler Android Auto kullanıcıları için neler sunuyor?

Yenilenen arayüz ve 3D navigasyon

Şirket, araç içi işletim sistemi için Material 3 Expressive tasarım dilini hayata geçiriyor. Bu yenilikle birlikte daha akıcı animasyonlar, farklı ekran boyutlarına uyum sağlayan yeni yazı tipleri ve özelleştirilebilir duvar kağıtları sisteme dahil ediliyor. Telefon deneyimine benzer bir arayüzün otomobillere taşınması amaçlanıyor.

Google Maps tarafında ise uçtan uca tasarım değişikliği yapıldı. Immersive Navigation olarak adlandırılan güncellemeyle haritalar artık üç boyutlu bina modellerini, arazi detaylarını, trafik ışıklarını ve şerit bilgilerini daha canlı bir şekilde yansıtıyor. Kullanıcılar ana ekranlarına favori kişileri için hızlı arama kısayolları ekleyebilecek veya tek dokunuşla garaj kapılarını açabilecek.

Araç içi deneyimde Gemini dönemi

Yapay zeka asistanı Gemini, artık daha geniş bir araç yelpazesinde kullanılabiliyor. Google, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Gemini Intelligence özelliklerini sürücülerin hizmetine sunacağını açıkladı. Bu sistem, gelen mesajlardaki bağlamı analiz ederek örneğin bir adres sorulduğunda doğrudan yanıt oluşturulmasına olanak sağlayan Magic Cue gibi işlevsel araçlar barındırıyor.

Yapay zeka desteği, yemek siparişi gibi günlük işleri de kolaylaştırmayı hedefliyor. DoorDash ile gerçekleştirilen entegrasyon sayesinde sürücüler, araç kullanırken sesli komutla önceki siparişlerini yineleyebilecek veya porsiyonu ikiye katlayabilecek. Google built-in (Google yerleşik) sistemine sahip araçlar, navigasyon güncellemelerinin yanı sıra video-ses geçişi gibi özellikleri doğrudan almaya başlıyor.

Gemini Intelligence nedir?

Google tarafından geliştirilen Gemini Intelligence, büyük dil modellerini kullanarak bağlamsal analiz yapabilen bir yapay zeka sistemidir. Kullanıcıların mesajlarını anlamlandırarak otomatik yanıtlar oluşturma, günlük görevleri sesli komutlarla yönetme ve araç içi verimliliği artırma konularında yardımcı olmayı amaçlar.

İlginizi Çekebilir: Google Gemini, Android Auto ile arabalara geliyor! Çok Konuşulacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Android Auto sistemine gelen bu yeni yapay zeka özellikleri ve 3D navigasyon detayları sürüş deneyiminizi iyileştirecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!