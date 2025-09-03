Elektrikli otomobil pazarının öncü isimlerinden Tesla, Türkiye’deki operasyonel gücünü artırmak amacıyla yeni Tesla iş ilanları yayımladı. Şirket, ülkenin farklı şehirlerindeki servis ağını genişletme ve müşteri hizmetleri kalitesini yükseltme misyonuyla hem kalıcı hem de dönemsel pozisyonlar için personel arayışını sürdürüyor. Bu hamle, Tesla‘nın Türkiye pazarındaki uzun vadeli büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yayımlanan ilanlar, otomotiv teknisyenliğinden mobil servis uzmanlığına kadar geniş bir yelpazede yetenekleri bünyesine katmayı hedefliyor.

Türkiye’deki Büyüme Hedefleri İçin Yeni Tesla İş İmkanları

Yayınlanan Tesla iş ilanları arasında öne çıkanlar, özellikle otomotiv teknisyeni pozisyonları oldu. Ankara, İstanbul (Bakırköy ve Tuzla) gibi büyük şehirlerde çeşitli sürelerde görevlendirilmek üzere teknisyenler aranıyor. Bunun yanı sıra, Diyarbakır, Gaziantep ve Ankara gibi şehirlerde mobil servis teknisyeni kadroları açılarak, saha destek ekiplerinin kurulması planlanıyor. Bu durum, Tesla‘nın sadece mevcut servis merkezleri olan İstanbul ve Ankara’daki operasyonları güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda daha geniş bir coğrafyaya yayılarak hizmet erişimini artırma niyetini gösteriyor.

Şirketin mevcut Supercharger şarj ağına yapılan yatırımlar da bu stratejinin bir parçası olarak göze çarpıyor. Türkiye genelinde Ankara, İstanbul, Antalya, Edirne, Denizli ve Aydın gibi stratejik noktalarda toplam 16 adet Supercharger istasyonu bulunuyor. Bu genişleme, elektrikli araç kullanıcıları için daha kolay ve hızlı şarj imkanı sunarak Tesla‘nın pazar payını artırma hedefini destekliyor.

Tesla, şarj hizmetleri için farklı fiyatlandırma politikaları uyguluyor. Tesla marka araç sahipleri için kWh başına 8,50 TL ücret belirlenirken, diğer elektrikli araç sahipleri için bu fiyat 10,60 TL/kWh olarak uygulanıyor. Ayrıca, şarj işlemi bittikten sonra istasyonda beklemeye devam eden araçlardan dakika başına 20 TL bekleme ücreti alınıyor.

Son verilere göre Tesla, Model Y ile Ağustos ayında 8.730 adet satış yaparak otomobil pazarının en çok satan modeli unvanını elde etti. Bu başarı, şirketin Türkiye’deki güçlü konumunu pekiştiriyor ve açılan Tesla iş fırsatlarının bu başarının sürdürülebilirliği için ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Ocak-Ağustos döneminde ise toplam 25.756 adetlik satış rakamıyla en çok satan elektrikli otomobil markası olmayı başaran Tesla, bu dinamik büyüme ivmesini korumayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir: Tesla Model Y SR RWD fiyatına zam geldi! İşte yeni Model Y fiyatı!

Siz Tesla iş imkanları hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.