Herkese Selamlar, Ersin ben.

Kerem bir süre önce Instagram hesabında bir paylaşım yaparak artık bazı teknolojik ürünleri kendi parasıyla satın alıp inceleyeceğini duyurdu.

İşin içyüzünü bilen biri olarak Kerem’in neden böyle bir çalışma modeli seçtiğini sizlerle de paylaşmamızın doğru olacağına karar verdim. Kurban Bayramı’nın son günü Göztepe Parkı’nda buluştuk ve konuyu konuştuk. Konuştuklarımızın tamamını eksiksiz olarak bu video bulabilirsiniz. Konuyla ilgili sizin ne düşündüğünüzü de çok merak ediyoruz. O nedenle yorumlarınızı paylaşmanızı özellikle rica ediyoruz.

Bir yayıncıya ajanslar ne gibi zorluklar çıkarabilir?

Bir yayıncı “salak yerine konulduğunu” düşünür mü?

PR şirketi adı altında “plaza güllerine” işin bırakıldığı ve her şeyin binbir çeşit kaprisle yapıldığı bir sektör, paydaşlarına fayda üretebilir mi?

Sadece yayıncılık yapan, herhangi bir markaya iltimas geçmeyenleri yaşama şansları azalıyor mu?