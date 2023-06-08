Döviz kuru artışının etkisiyle yeni otomobil fiyatları yükselişe geçti. Nisan ayında Türkiye pazarına adım atan Tesla, seçim sonrasında yaşanan döviz kuru artışı sebebiyle geçtiğimiz hafta fiyatları yaklaşık %6 oranında artırmıştı. Bir haftalık süre geçtikten sonra Tesla Model Y’nin fiyatı tekrar yükseldi.

Mayıs sonlarında gerçekleşen zammın ardından Tesla Model Y’nin 20 inç Induction jantlı arkadan itişli (RWD) modelinin fiyatı 1.732.765 TL’ye çıkmıştı. Bu, önceki fiyata kıyasla yaklaşık 100 bin TL’lik bir artıştı. Şu anki güncel fiyatlar incelendiğinde ise bu fiyatın 1.775.876 TL‘ye yükseldiği görülüyor.

İçindekiler Fiyat listesi

Fiyat listesi

Versiyon Önceki Fiyat Yeni Fiyat Tesla Model Y RWD 1.732.765 TL 1.775.876 TL Tesla Model Y AWD Long Range 1.808.728 TL 1.853.721 TL Tesla Model Y AWD Performance 1.907.193 TL 1.954.646 TL

Türkiye’de şu an satışta olan tek Tesla modeli olan Model Y, üç farklı versiyona sahip. Tek motorlu RWD versiyonunun yanında, dört tekerlekten çekişli Long Range ve Performance versiyonları da bulunuyor. Bu versiyonların güncel fiyatları sırasıyla 1.853.721 TL ve 1.954.646 TL olarak belirlenmiştir.

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Tesla Model Y, Türkiye’de satışa çıktığından beri 10.000’den fazla sipariş almayı başardı. Türkiye’deki kur artışlarının aksine, bazı diğer pazarlarda fiyat düşüşleriyle gündeme gelen model, 2023’ün ilk çeyreğinde 267.200 adetlik satış rakamıyla en çok satan otomobil unvanını elde etti.