Uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi’nin yakın zamanda yaptığı bir sızıntıya göre Instagram‘ın mesajlaşma sistemine yapay zeka sohbet botları eklemek için çalıştığı iddia ediliyor.

Sızdırılan görüntüler, kullanıcıların bot olarak da bilinen, soruları yanıtlayabilen ve tavsiyelerde bulunabilen yapay zeka aracılarına erişebileceğini gösteriyor. Özellikle birlikte Instagram kullanıcıları 30 farklı yapay zeka kişiliği arasından seçim yapabilecekler. Bu sohbet botları kullanıcılara mesaj oluşturmada da yardımcı olacağı belirtildi.

Instagram henüz sızdırılan bilgiler hakkında yorum yapmadı. AI chatbot söylentilerine ek olarak, Instagram’ın Instagram ile entegre olan bağımsız bir uygulama olan Barcelona adında bir Twitter rakibi geliştirdiğine dair spekülasyonlar var. Ancak şirket bu söylentileri ne doğrulamadı.

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Yapay zeka araçlarının platforma dahil edilmesi yeni bir şey değil çünkü sitenin ana şirketi Meta, bir süredir reklamcılık gibi işinin birçok unsurunda üretken yapay zeka teknolojisini aktif olarak kullanıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Meta tarafından kısa süre önce piyasaya sürülen yeni bir araç olan AI Sandbox, reklamverenlerin reklamların farklı versiyonlarının yanı sıra görsellerle ilgili özellikler oluşturmasına olanak sağlamak üzere tasarlanmıştı.

Genel olarak, Instagram’ın yapay zeka sohbet robotlarını potansiyel olarak tanıtması, kullanıcılara platformun mesajlaşma özelliği içinde daha etkileşimli ve ilgi çekici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.