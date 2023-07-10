Tesla Türkiye pazarına bomba gibi bir giriş yapmıştı. Ancak bu bomba erken patladı. Türkiye’ye Model Y modelini 1.563.246 TL’den satışa sunan firma, maalesef ki kur ve vergilere yenik düştü. Bugün Tesla’dan da zam haberi geldi. Model Y fiyatı son zam ve yüzde 20 KDV güncellemesinden sonra bugünden itibaren 2.218.500 TL‘ye yükseldi.

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Neredeyse 1 Milyon TL zam alan Tesla’nın bu zamlara kurlar artmaya devam ederse yenisini eklemesi bekleniyor. Bugün fark ettiyseniz tüm ürünlere bir zam geldi. Bu zammın nedeninin firmalar olmadığını yüzde 18 KDV’nin yüzde 20’ye çıkarılmasından kaynaklı olduğunu belirtelim.

İçindekiler Zamlı Tesla Model Y fiyatları

Zamlı Tesla Model Y fiyatları

Arkadan İtiş, Elektrikli Standart, Otomatik 2.218.500 TL Çift Motorlu Dört Çeker, Elektrikli Long Range, Otomatik 2.315.826 TL Çift Motorlu Dört Çeker, Elektrikli Performance, Otomatik 2.604.826 TL