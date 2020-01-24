Genel
Tesla şirketinin piyasa değeri 100 milyar doları aştı
Tesla şirketinin piyasa değeri ilk kez 100 milyar doları geçti. Elon Musk’ın 2003 yıllında kurulan önce ortağı olduğu sonra da satın aldığı şirket, bugün 100 milyar doların üstünde bir marka haline geldi.
Paylaşılan bilgiye göre, kapanış sonrasında 555.10 dolar ile zirve gören Tesla’nın piyasa değeri 100.1 milyar dolara erişti. Hisse senetlerinin değeri mayıs ayından bu yana üçe katlanan Tesla, Volkswagen’in piyasa değerini geride bıraktı.
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Tesla hisselerinin yükselmesinde, otomobil pazarında elektrikli ürünlere yönelimin artacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor. Analistler, Tesla’nın 2025 yılından itibaren yılda 2-3 milyon adet elektrikli araç satacağını ve sektörün lideri olacağını öngörüyor.
Tesla firmasının geçen yıl, 2018‘e kıyasla 367.500 daha fazla araç teslim ettiğini açıkladı. Bu, bir önceki yıla göre üretimde %50‘lik bir artışı temsil ediyor.
Elon Musk’ın kurmuş olduğu bu şirket, köklü otomobil üreticilerinin de bulunduğu elektrikli otomobil pazarında öncü konumda bulunuyor.
Uzmanlar, Tesla’nın Şanghay‘daki fabrikayı bir sıçrama tahtası olarak kullanıp Çin’deki pazar payını artırabileceğine dikkat çekiyor. Artışa rağmen, Tesla’nın satışları rakiplerininkinin çok gerisinde olduğu gözlemlenmekte.
Şirketin piyasa değeri sürdürülebilir bir şekilde 100 milyar doların üzerinde kalması durumunda Tesla’nın başındaki milyarder isim Elon Musk, para ödülünün 346 milyon dolarlık ilk kısmını alabilecek.
Akıllı Telefonlar
Poco F2 için tarih belli oldu!
Başarısıyla göz dolduran Pocophone F1 modelinden sonra, bu başarıyı devam ettirmek için Xiaomi‘den ayrılıp, bağımsız bir marka halinde “Poco” olarak yoluna devam eden şirketin yeni modeli büyük merakla bekleniyor. Poco Hindistan‘ın genel müdürü Manmohan Chandolu bazı açıklamalarda bulundu.
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En önemli detay ise yeni Poco modelinin Mart 2020‘de satışa çıkacak olması oldu. Chandolu, Poco markasının fiyat-performans odaklı cihazlarla, üst seviye işlemci ve yüksek RAM kapasitesini buluşturmayı hedefleyen bir şirket olduğunu vurguladı. Ayrıca yazılım konusunda da Poco markasına özel MIUI yazılımıyla devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Chandolu, Poco markasının bağımsız bir şirket olmasına rağmen, tedarik zincirini ve kullanıcı verilerini depolamak için Xiaomi markasıyla ilişkiler yürüttüğünü belirtti. Ayrıca satış sonrası hizmetler de Xiaomi kanalları üzerinden yapılacak.
Poco markası başlangıçta internet üzerinden satış yapmayı planlasa da, gelecekte kendine ait fiziksel mağazalarıyla da hizmet vermeyi planlıyor. Chandolu, şirketin global pazardan çok Hint pazarına odaklanmış vaziyette olduklarını, global pazar için biraz daha zamanları olduklarını söyledi.
Akıllı Telefonlar
AnTuTu rekoru kırıldı!
Realme markasının, Snapdragon 865 işlemcisiyle piyasaya sürmesi beklenen yeni amiral gemisi telefonu AnTuTu testinde ortaya çıktı. “realme RMX2071” kod adıyla görüntülenen cihaz, 574 bin 985 gibi bir puan alarak şimdiye kadarki en yüksek puanı alarak rekor kırdı.
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Realme X50 Pro olarak adlandırılması beklenen cihazın, şu an satışta bulunan Snapdragon 765G işlemcili Realme X50 5G modelinin üstünde konumlandırılması bekleniyor.
AnTuTu testlerinde, cihazlara ait teknik özellikler de belli oluyor. Fakat bu cihaz hakkında hiç bir bilgiye ulaşılamıyor. Söz konusu amiral gemisi modelin, Realme X2 Pro modelinin AnTuTu üzerinde yapılan testinde 467 bin 653 puanlık performansına, %20’yı aşkın farkla geçmesi oldukça dikkat çekti.
Güvenilir Çinli bir kaynağa göre, Realme‘nin Snapdragon 865′li modeli delikli ekran(punch hole) tasarımına ve tekli ön kameraya sahip olması bekleniyor.
Aksesuar
TP-Link TL-PB10000 powerbank inceleme: İnce ve hafif!
TP-Link TL-PB10000 powerbank inceleme makalemizde, kapasitesine oranla özellikle kompakt yapısıyla dikkat çeken modelin özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım 10.000 mAh kapasiteli bu powerbank modeli bizlere neler sunuyor?
TP-Link TL-PB10000 inceleme
Dilerseniz ilk olarak ürünün tasarım özellikleriyle başlayalım. Zira modelin rakiplerine oranla en güçlü olduğu nokta, 10.000 mAh kapasitesine sahip olmasına karşın oldukça ince, hafif ve kompakt bir yapıda olması. En kalın noktasında 13.7 mm‘lik bir kalınlığa sahip model sadece 213 gram ağırlığında. Bu sayede ürünü pantolonunuzun cebinde dahi yanınızda rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz.
Cihazın sağ tarafında bir tane güç tuşu yer alıyor. Bu tuşa bastığınızda, ön bölümde yer alan dört adet LED aydınlatma, pilin doluluk oranında göre yanarak kullanıcılara bilgilendirme sağlıyor. Powerbank’in üst bölümünde ise iki adet 5V/2.1A çıkış gücü sunan USB çıkışı ile birlikte yine 5V/2.1A ‘lik bir de microUSB yuvası bulunuyor. İki çıkış sayesinde aynı anda iki farklı cihazı şarj edebiliyoruz.
Teknik özellikler, performans ve diğer konular
Öncelikle söz konusu ürün bir Powerbank -yani bir pil- olduğundan, güvenlik oldukça önemli. TP-Link’in aktardığına göre bu modelde 10.000 mAh kapasiteli güvenliği arttırılmış Li-Polimer pil kullanılıyor. Bu pil, aşırı ısınma veya yüksek volt gibi durumlara karşı korunaklı bir şekilde üretilmiş.
Modelin üzerinde yer alan USB çıkışlarının tümü 5V /2.1A güce sahip olması ve özellikle iOS için optimize edilmiş TP-Link akıllı şarj teknolojisi sayesinde cihaz, iPhone’un (11 ve altı modeller) 5V / 1A şarj adaptörüne göre cihazları %65 oranında daha hızlı şarj ediyor. Tabii ki hız konusunda kullandığınız akıllı telefonun veya farklı bir cihazın tam olarak ne olduğu büyük önem taşıyor. Ancak 5V / 1A güç sunan adaptör ve powerbank modellerine göre önemli derecede daha iyi şarj imkanı sunulduğunu söyleyebiliriz. Kapasite konusunda ise 10.000 mAh‘lik bir kapasite sunduğu için, iPhone 8 modelini yaklaşık 4 kez; Galaxy S10 modelini 2.5 kez ve Huawei P30 Pro modelini ise yaklaşık 2.2 kez tam şarj edebilir durumda. Powerbank kendisini ise yaklaşık 4.5 saatte tam dolduruyor.
Fiyat ve son sözler
Sonuç olarak şirketin en yeni Powerbank modeli TP-Link TL-PB10000, ülkemizde çok yakında yaklaşık 110 TL fiyat etiketiyle satılacak. Eğer oldukça kolay taşınabilir ve 10.000 mAh kapasiteli bir pil arıyorsanız bu modeli gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.