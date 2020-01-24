Tesla şirketinin piyasa değeri 100 milyar doları aştı

Tesla şirketinin piyasa değeri ilk kez 100 milyar doları geçti. Elon Musk’ın 2003 yıllında kurulan önce ortağı olduğu sonra da satın aldığı şirket, bugün 100 milyar doların üstünde bir marka haline geldi.

Paylaşılan bilgiye göre, kapanış sonrasında 555.10 dolar ile zirve gören Tesla’nın piyasa değeri 100.1 milyar dolara erişti. Hisse senetlerinin değeri mayıs ayından bu yana üçe katlanan Tesla, Volkswagen’in piyasa değerini geride bıraktı.

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Tesla hisselerinin yükselmesinde, otomobil pazarında elektrikli ürünlere yönelimin artacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor. Analistler, Tesla’nın 2025 yılından itibaren yılda 2-3 milyon adet elektrikli araç satacağını ve sektörün lideri olacağını öngörüyor.

Tesla firmasının geçen yıl, 2018‘e kıyasla 367.500 daha fazla araç teslim ettiğini açıkladı. Bu, bir önceki yıla göre üretimde %50‘lik bir artışı temsil ediyor.

Elon Musk’ın kurmuş olduğu bu şirket, köklü otomobil üreticilerinin de bulunduğu elektrikli otomobil pazarında öncü konumda bulunuyor.

Uzmanlar, Tesla’nın Şanghay‘daki fabrikayı bir sıçrama tahtası olarak kullanıp Çin’deki pazar payını artırabileceğine dikkat çekiyor. Artışa rağmen, Tesla’nın satışları rakiplerininkinin çok gerisinde olduğu gözlemlenmekte.

Şirketin piyasa değeri sürdürülebilir bir şekilde 100 milyar doların üzerinde kalması durumunda Tesla’nın başındaki milyarder isim Elon Musk, para ödülünün 346 milyon dolarlık ilk kısmını alabilecek.