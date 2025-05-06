Samsung’un merakla beklenen yeni nesil amiral gemisi katlanabilir cihaz pazarındaki bir sonraki büyük adımı olan Galaxy Z Fold 7 hakkında sızıntılar ve raporlar gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgiler, Galaxy Z Fold 7 pil kapasitesine dair önemli ipuçları sunuyor. Peki Galaxy Z Fold 7 pili nasıl olacak?

Galaxy Z Fold 7 Pil Özellikleri Neler Olacak?

Samsung’un üzerinde çalıştığı Galaxy Z Fold 7 modeline ait yeni bilgiler, UL Demko sertifika kayıtlarında kendini gösterdi. Bu kayıtlara göre, Galaxy Z Fold 7 pil ünitesi, EB-BF966ABE ve EB-BF967ABE model numaralarına sahip çift pil hücreleri ile donatılacak.

Sertifikada belirtilen değerlere bakıldığında, bu hücrelerin sırasıyla 2.126mAh ve 2.146mAh kapasitelere sahip olduğu görülüyor. Bu durum, Galaxy Z Fold 7 pil toplam nominal kapasitesinin yaklaşık 4.272mAh olacağını işaret ediyor.

Her ne kadar bu değer, bir önceki model olan Galaxy Z Fold 6’nın pil kapasitesinden biraz daha düşük gibi görünse de, cihazın tipik pil kapasitesinin yine 4.400mAh civarında olabileceği tahmin ediliyor. Samsung‘un optimizasyonlarla Galaxy Z Fold 7 pil ömrünü artırması bekleniyor.

Sızdırılan Diğer Galaxy Z Fold 7 Özellikleri Neler?

Galaxy Z Fold 7’nin diğer özellikleri hakkında da önemli bilgiler mevcut. Gelen raporlara göre, Galaxy Z Fold 7 modelinin Temmuz 2025’teki lansmanlarından önce seri üretim aşamasına girdiği belirtiliyor. Bu, Samsung‘un lansman takvimine sadık kalacağını gösteriyor.

Ayrıca, Galaxy Z Fold 7‘nin tasarım anlamında da yenilikler sunması bekleniyor; öyle ki cihazın Oppo Find N5 modelinden daha ince bir yapıya sahip olacağı konuşuluyor. Bu incelik, Galaxy Z Fold 7’nin pil teknolojisindeki verimlilikle de desteklenebilir. Performans tarafında ise bu amiral gemisi katlanabilir modelin gücünü Snapdragon 8 Elite yonga setinden alacağı söyleniyor, bu da Galaxy Z Fold 7 pil tüketimi konusunda verimli bir deneyim sunabilir.

Katlanabilir telefon pazarındaki rekabet her geçen gün artarken, Samsung’un Galaxy Z Fold 7 pil performansı ve diğer yenilikçi özellikleriyle çıtayı daha da yükseltmesi bekleniyor. Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan batarya ömrü, Galaxy Z Fold 7 pil kapasitesiyle ilgili ortaya çıkan bu yeni bilgilerle bir nebze olsun netlik kazanmış durumda.

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Siz Galaxy Z Fold 7 pil hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.