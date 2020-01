The Witcher : Nightmare of The Wolf animasyon filmi duyuruldu!

The Witcher : Nightmare of The Wolf animasyon filmi Netflix tarafından resmi olarak duyuruldu. Netflix, geçtiğimiz yıl The Witcher TV dizisini piyasaya sürmüştü. Şirketin verilerine göre dizi, piyasaya sürülmesinin 4 hafta sonrasında 76 milyon kişi tarafından izlenildiği ortaya çıkmıştı ve en çok izlenen ilk sezon dizisi oldu. Bu yüzden şirketin bu hamlesi bizleri şaşırtmadı.

Netflix, The Witcher : Nightmare of The Wolf ile ilgili açıklamalarda bulundu

Netflix, The Witcher verileri açıklandıktan sonra The Witcher‘a dayanan bir animasyon filmi yayınlamayı planladıklarını açıkladı. Kısa açıklamaya göre “Kıtanın karşı karşıya kaldığı yeni bir tehdidi araştıran bu filmde Witcher dünyası genişliyor”. Filmin, canlı aksiyon TV dizilerinin arkasında olan, Lauren Hissrich ve Beau DeMayo‘yu göstermesi bekleniyor. Aynı zamanda The Legend of Korra ve Voltron: Legendary Defender gibi filmler yapan Koreli bir animasyon stüdyosu olan Studio Mir tarafından yapılması bekleniyor.

Peki filmin çıkış tarihi belli mi?

The Witcher filminin çıkış tarihi belli olmamakla birlikte filmle ilgili şirket, herhangi bir zaman çizelgesi de paylaşmadı. The Witcher‘ın planlanan 2.sezonundan hemen önce veya daha sonrasında çıkması bekleniyor. Görünüşe göre Netflix bizleri meraklandırmaya devam edecek.