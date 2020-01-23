Dizi/Film/Kitap
The Witcher : Nightmare of The Wolf animasyon filmi duyuruldu!
The Witcher : Nightmare of The Wolf animasyon filmi Netflix tarafından resmi olarak duyuruldu. Netflix, geçtiğimiz yıl The Witcher TV dizisini piyasaya sürmüştü. Şirketin verilerine göre dizi, piyasaya sürülmesinin 4 hafta sonrasında 76 milyon kişi tarafından izlenildiği ortaya çıkmıştı ve en çok izlenen ilk sezon dizisi oldu. Bu yüzden şirketin bu hamlesi bizleri şaşırtmadı.
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Netflix, The Witcher : Nightmare of The Wolf ile ilgili açıklamalarda bulundu
Netflix, The Witcher verileri açıklandıktan sonra The Witcher‘a dayanan bir animasyon filmi yayınlamayı planladıklarını açıkladı. Kısa açıklamaya göre “Kıtanın karşı karşıya kaldığı yeni bir tehdidi araştıran bu filmde Witcher dünyası genişliyor”. Filmin, canlı aksiyon TV dizilerinin arkasında olan, Lauren Hissrich ve Beau DeMayo‘yu göstermesi bekleniyor. Aynı zamanda The Legend of Korra ve Voltron: Legendary Defender gibi filmler yapan Koreli bir animasyon stüdyosu olan Studio Mir tarafından yapılması bekleniyor.
Peki filmin çıkış tarihi belli mi?
The Witcher filminin çıkış tarihi belli olmamakla birlikte filmle ilgili şirket, herhangi bir zaman çizelgesi de paylaşmadı. The Witcher‘ın planlanan 2.sezonundan hemen önce veya daha sonrasında çıkması bekleniyor. Görünüşe göre Netflix bizleri meraklandırmaya devam edecek.
Dizi/Film/Kitap
Netflix, The Witcher’ın izlenme verilerini açıkladı!
Netflix, 76 milyon kişinin The Witcher‘ın en az iki dakikasını izlediğini açıkladı. Netflix‘in dördüncü çeyrek kazançları ve The Witcher için ilk resmi veriler Netflix tarafından paylaşıldı. Şirket, dizinin şimdiye kadarki en çok izlenen ilk televizyon sezonu olduğunu belirtti.
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Netflix, “izlenen” dizi tanımını değiştirdi!
Netflix, bir dizinin izlenen kategorisine girmesi için “tek bir bölümün yüzde 70’inin izlenmesi gerek” yerine “izlemeyi seçen ve en az 2 dakika izleyen” olarak değiştirdi. Yeni sistemi açıklarken şirket, iki dakikalık sürenin “seçimin kasıtlı olduğunu gösterecek kadar uzun” olduğunu belirtti. Ayrıca şirket, BBC, Youtube ve NewYork Times‘ın aynı sistemi kullandığını söylüyor. Bu sistem öncekine göre %35 daha fazla izlenen sayısına ulaşıldığını da bizlere gösteriyor.
Veriler ne kadar inandırıcı?
“2 dakika izleme” verilerinin gerçekçi olmadığı medya tarafından konuşuluyor. Sebep olarak ise, ilk bölümün açılış sahnesinin bile 2 dakikadan uzun olması, hatta dizide yer alan “Toss a Coin to Your Witcher” şarkısından bile kısa bir süre belirlenmiş olması. Yine de nasıl olmuş olursa olsun 76 milyon kişinin bu diziyi izlemek için tıklamış olması, şirket için önemli bir veri.
Diziye oldukça önem veriyorlar
Netflix CEO’su Reed Hastings‘in dün bir röportajında “The Witcher‘ın sezonundan sonra geliştireceğimiz büyük bir franchise var.” söylemi ve ardından yenilenmiş bir 2.sezon duyurusu, bize bu diziye çok önem verdiklerini gösteriyor.
Dizi/Film/Kitap
İstanbul’un fethini anlatan Rise of Empires: Ottoman fragmanı yayınlandı!
Netflix’in ilk yerli belgeseli Rise of Empires: Ottoman fragmanı Netflix Türkiye YouTube hesabında yayınlandı.
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Hakan: Muhafız ve Atiye’nin ardından Netflix’in üçüncü yerli yapımı geliyor. Netflix’te yayınlanacak yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın resmi fragmanını ve afişini paylaşıldı. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizi 24 Ocak 2020’de Netflix’te yayınlanacak.
Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak’ta yayında!
İngilizce olarak hazırlanan belgesel dizide Türkçe dublaj da yer alacak. Türkçe anlatımını Halit Ergenç’in yapacağı seride Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan’ın da görüşlerine yer verilmiş. Yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.
6 bölümde Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fethi
6 bölüm olarak hazırlananm Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.
Dizi/Film/Kitap
Erdal Beşikçioğlu’ndan Behzat Ç. açıklaması geldi!
6 yıl aradan sonra dijital platformda geri dönen Behzat Ç., yeni sezon çekimlerinin iptal edilmesi ile hayranlarında hayal kırıklığı yaratmıştı. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ise yayınladığı açıklamayla ortaya atılan iddialara son noktayı koydu.
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Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. hakkındaki söylentilere cevap verdi!
Popüler dizinin iptal edilmesinin en büyük sebebi olarak Erdal Beşikçioğlu’nun dizide oynamak istemediği söyleniyordu. Beşikçioğlu, yazılı bir açıklama yaparak bu söylentilere yanıt verdi. Başlangıçta dizinin tek sezon olarak planlandığını belirten usta oyuncu, henüz ortada hiçbir görüşme yokken yeni sezon duyurusu yapıldığını ifade etti. İkinci sezon senaryosunda büyük değişiklikler olduğu ve hikayenin derin devlet eksenli bir yola girdiğini söyleyen Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakterine zarar vermemek adına projeye devam etmeme kararı aldığını açıkladı.
Erdal Beşikçioğlu, Blu TV’de yayınlanan dizide bazı değişiklikler yapılmak istendiğini de paylaşımında belirtti. Yönetmen Serdar Akar ve “Memduh Başgan” karakterinin yeni sezonda istenmediğini belirten oyuncu, parasal iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.
Yeni sezonu 9 bölüm süren dizinin ikinci sezonunun çekileceği, yayıncı kuruluş Blu TV tarafından sezon finalinden hemen sonra açıklanmıştı. Dizinin sevilen oyuncuları Ege Aydan ve İnanç Konukçu ise bu duyurudan bir süre sonra projenin durdurulduğunu belirtmişti. Son olarak geçtiğimiz günlerde Blu TV yaptığı açıklama ile Behzat Ç.’nin yerine “Saygı” adlı bir spin-off projenin izleyicilerle buluşacağını paylaşmıştı.