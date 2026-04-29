Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, akıllı telefon modelleri için yazılım testlerini sürdürüyor. Şirket son olarak Galaxy S23 serisi, Z Flip 5, A36 ve A35 cihazları için One UI 8.5 beta 2 güncellemesi dağıtımına başladı. Tüm cihazlarda Nisan 2026 güvenlik yaması seviyesini beraberinde getiren bu sürüm, çeşitli sistem hatalarını çözmeye odaklanıyor. Peki yeni paket hangi bölgelerde ve hangi onarımlarla kullanıcılara ulaşıyor?

Galaxy S23 serisi için One UI 8.5 beta 2 güncellemesi detayları

Samsung, Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra modellerinden oluşan aile için Hindistan ile Güney Kore pazarında One UI 8.5 beta 2 güncellemesi paketini erişime açtı. Samsung Galaxy güncellemeleri kapsamında dağıtılan yazılım, ZZDP sürüm koduyla cihazlara ulaşıyor. Kullanıcıların yükleme işlemi için 700 MB üzerinde bir dosya indirmesi gerekiyor.

Galaxy S23 serisi güncelleme notları

Belirli durumlarda çağrı alındığında ekranın geç gelmesi veya siyah kalması sorunu giderildi.

Görüşme sırasında yakınlık sensörünün serbest bırakılma davranışındaki hatalar çözüldü.

Belirli kamera uygulamalarında 4K HDR video kaydederken ortaya çıkan yeşil çizgi hataları düzeltildi.

Artırılmış erişilebilirlik ayarları kullanıldıktan sonra yaşanan çoklu dokunmatik arızaları onarıldı.

Galaxy Z Flip 5 sürüm notları ve değişiklikler

Katlanabilir telefon kategorisindeki Galaxy Z Flip 5, One UI 8.5 beta 2 güncellemesi alan bir diğer cihaz oldu. Güney Kore’deki kullanıcılara sunulan sürüm, F731NKSU6ZZDN yazılım numarasını taşıyor. Yaklaşık 760 MB dosya boyutuna sahip olan bu test paketi, cihazın temel iletişim ve kamera fonksiyonlarında düzeltmeler barındırıyor.

Galaxy Z Flip 5 düzeltmeleri

Sürüş esnasında hoparlörden yapılan görüşmelerde ses seviyesi ve düşük ses kalitesi sorunu düzeltildi.

Kayıtlı bir kişiden çağrı geldiğinde kişi görselleri ve iletişim bilgileri görünür hale getirildi.

Ekran kapalı durumdayken dahi gelen çağrılar için kısa bir açılır pencere gösterimi eklendi.

Klasör içine kişi kaydedildikten sonra yaşanan ekran değiştirme sorunları giderildi.

Kamera uygulaması çalıştırıldığında meydana gelen davranış hataları çözüldü.

Galaxy A36 ve A35 modellerinde son durum

Samsung’un orta segment temsilcilerinden Galaxy A36, yeni beta sürümünü ilk olarak Hindistan pazarında almaya başladı. A366EXXU8ZZD7 donanım yazılımı koduna sahip olan paket, cihaz için yaklaşık 650 MB büyüklüğünde bir alan gerektiriyor. Diğer cihazlarda olduğu gibi bu telefonda da güncel güvenlik düzeyine geçiş yapılıyor.

Ayrıca paylaşılan resmi listelerde Galaxy A35 modelinin de One UI 8.5 beta 2 güncellemesi programına dahil edildiği belirtiliyor. Bu cihaz için bölgesel dağıtım kodları henüz tam olarak detaylandırılmadı. Ancak paketin standart hata düzeltmelerini barındırdığı bildiriliyor.

