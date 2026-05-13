Amazon, Türkiye’deki Prime Video kullanıcılarını doğrudan etkileyecek önemli bir değişikliği duyurdu. Şirket tarafından Prime üyelerine gönderilen bilgilendirme e-postasına göre, 17 Haziran 2026 tarihinden itibaren Prime Video içeriklerinde sınırlı reklam gösterimi başlayacak.

Amazon Prime Video reklamlı döneme geçiyor

Yeni sistemle birlikte mevcut Amazon Prime aboneliği reklamlı hale gelirken, reklamsız izleme deneyimi isteyen kullanıcılar için ek ücretli yeni bir abonelik paketi sunulacak.

Hatırlanacağı üzere Amazon Prime’ın Türkiye fiyatı 2025 sonunda yapılan zamla birlikte 69,90 TL seviyesine yükselmişti. Şimdi ise buna ek olarak aylık 59,90 TL ücretli reklamsız paket geliyor. Böylece Prime Video’yu reklamsız kullanmak isteyen kullanıcıların toplam aylık maliyeti 129,80 TL’ye çıkmış olacak.

Amazon’dan kullanıcılara gönderilen resmi açıklama

Amazon tarafından Prime üyelerine gönderilen e-postada şu ifadeler yer aldı:

“Değerli Prime üyemiz,

Prime Video deneyiminizde yapılacak bir değişikliği bildirmek için sizinle iletişime geçiyoruz. 17 Haziran 2026’dan itibaren Prime Video filmleri ve TV dizileri sınırlı reklamlar içerecektir. Bu uygulama, ilgi çekici içeriklere yatırım yapmaya ve bu yatırımı uzun vadede artırmaya devam edebilmemizi sağlayacaktır.

Herhangi bir işlem yapmanız gerekmez ve Prime üyeliğinizin mevcut fiyatında değişiklik yoktur. İçerikleri reklamsız izlemeye devam etmek için, 17 Haziran 2026 tarihinden itibaren, Prime üyeliğinize ek olarak tercih edebileceğiniz, aylık 59,90 TL fiyatlı yeni bir reklamsız abonelik seçeneği de sunacağız.”

Prime Video reklamsız kullanım artık daha pahalı olacak

Amazon’un yeni sistemiyle birlikte temel Prime aboneliği artık reklam destekli hale geliyor. Kullanıcılar mevcut üyeliklerini kullanmaya devam edebilecek ancak film ve diziler sırasında sınırlı reklam gösterimleriyle karşılaşacak.

Reklamsız deneyim isteyen kullanıcıların ise mevcut Prime aboneliğine ek paket satın alması gerekecek.

Mevcut Amazon Prime üyeliği: 69,90 TL

Yeni reklamsız Prime Video paketi: 59,90 TL

Toplam reklamsız kullanım maliyeti: 129,80 TL

Bu tablo, Prime Video’nun Türkiye’de ilk kez iki farklı kullanım modeline geçeceğini gösteriyor. Özellikle uzun yıllardır uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken Amazon Prime için bu değişim önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

Netflix ve Disney+ modeline benzer yapı geliyor

Amazon’un attığı bu adım, son dönemde küresel dijital yayın platformlarında yaygınlaşan reklam destekli abonelik modelinin Türkiye’ye yansıması olarak görülüyor. Daha önce Netflix, Disney+ ve Max gibi platformlar da reklamlı paket modelleri üzerinde çalışmalara başlamıştı.

Amazon tarafında ise dikkat çeken nokta, reklamlı sistemin varsayılan hale gelmesi oldu. Yani kullanıcılar ekstra ödeme yapmadıkları sürece reklamlı deneyime otomatik olarak geçiş yapacak.

Şirket ise bu değişikliğin temel gerekçesi olarak içerik yatırımlarını artırmayı gösteriyor. Özellikle yüksek bütçeli dizi ve film projeleri düşünüldüğünde, reklam gelirlerinin platformların yeni gelir modeli haline geldiği görülüyor.

Türkiye’de kullanıcı tepkisi nasıl olacak?

Amazon Prime, Türkiye pazarında uzun süre düşük fiyat avantajıyla öne çıkmıştı. Kargo avantajları, Prime Gaming ve Prime Video gibi hizmetleri tek paket altında sunması, platformu rakiplerinden ayıran önemli faktörlerden biri olmuştu.

Ancak son fiyat artışı ve şimdi gelen reklamsız paket sistemiyle birlikte kullanıcıların platforma bakışının değişebileceği konuşuluyor. Özellikle toplam maliyetin 130 TL seviyesine yaklaşması, Prime Video’nun artık “uygun fiyatlı platform” algısından uzaklaşmasına neden olabilir.

17 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak yeni sistemin ardından kullanıcı davranışlarının nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.