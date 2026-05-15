Gelişen insansız hava aracı teknolojileri, harp sahasında asimetrik riskleri en üst seviyeye taşıyor. Bu yeni nesil riskleri bertaraf etmek amacıyla yürütülen çalışmalardan biri daha sahadan olumlu sonuç aldı. Mühendisler tarafından geliştirilen CİRİT Anti-İHA füzesi, hava hedeflerine karşı test edildi. Yapılan atış testinde, hedefin PUSU Silah Sistemi üzerinden ateşlenen mühimmatla imha edildiği kurum tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki hareket kabiliyeti yüksek CİRİT Anti-İHA füzesi, günümüz muharebe konseptinde ne tür avantajlar sağlayacak?

Hareketli hedeflere karşı CİRİT Anti-İHA füzesi devrede

Atış testine dair veriler, savunma şirketinin resmi kanallarından yayımlandı. Kurum, denemeyi “Asimetrik Tehditlere Karşı Caydırıcı Güç” temasıyla duyurdu. Burada öne çıkan ana strateji, akıllı mühimmatların yalnızca sabit askeri üslerde değil, taktik sahada hareket halindeki mobil platformlarda da tam kapasiteyle çalışabilmesi.

ROKETSAN, bu entegrasyon sayesinde birliğin intikali sırasında veya cephe hattında ortaya çıkabilecek ani hava saldırılarına karşı esnek bir koruma sağlıyor. Farklı coğrafi şartlarda tehditlere hızlı yanıt verebilecek stratejik çözümler geliştiren şirket, geleneksel sistemlerin hantal kaldığı noktalarda çevik silah platformlarını devreye alıyor.

Genel Müdür Murat İkinci’den mobil kalkan değerlendirmesi

Şirketin tepe yöneticisi Murat İkinci, test atışının sonuçlarını kişisel sosyal medya hesapları üzerinden değerlendirdi. İkinci, atışın PUSU Silah Sistemi üzerinden yapıldığını ve hedefin tam isabetle vurulduğunu doğruladı. Yerli üretim savunma donanımlarının saha operasyonlarındaki bağımsızlığı artırdığına değinen yetkili, bu projelerin ulusal güvenlik açısından taşıdığı ağırlığı da ifade etti.

Murat İkinci, sistemin hava sahası savunmasındaki rolünü, “Gök vatanın her irtifasında, yerli sistemlerimizin caydırıcılığını güçlendiriyoruz.” sözleriyle tanımladı. Bu açıklama, sistemle yaratılan savunma katmanının farklı yüksekliklerdeki hava araçlarını da kapsayan geniş bir koruma ağı hedeflediğini gösteriyor.

Sürü İHA’lar ve hafif sınıf kamikaze dronlar gibi küçük hedefleri tespit edip vurmak, ağır ve pahalı hava savunma füzeleriyle genellikle maliyet etkin bir çözüm yaratmıyor. Bu nedenle isabet oranı yüksek, maliyet açısından optimize edilmiş mühimmatların bağımsız hareket edebilen bir yapıyla birleşmesi büyük önem taşıyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen bu entegrasyon, doğrudan zırhlı birlikler ve kritik tesisler için anında reaksiyon verebilen bir güvenlik şemsiyesi kuruyor.

Asimetrik tehdit nedir?

Geleneksel savaş yöntemlerinin dışında, zayıf tarafın teknolojik veya taktiksel sürprizlerle güçlü tarafa zarar vermeye çalıştığı durumları ifade eder. Günümüzde ucuz maliyetli ticari veya askeri dronların, milyonlarca dolarlık hava savunma sistemlerini veya tankları hedef alması en yaygın asimetrik tehdit örneklerindendir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yerli imkanlarla geliştirilen CİRİT Anti-İHA füzesi sahada dengeleri nasıl değiştirecek?