Elektrikli araç devi Tesla, yeni Tesla modelleri arasında en çok merak edilen aracı için resmi adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (USPTO) iki yeni ticari marka başvurusunda bulundu. Bu adımlar, aracın yıllar sonra nihayet pazara sunulabileceğine dair en somut işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor. Peki, yenilenmiş tasarımı ve özel logosuyla Tesla Roadster, bunca yıllık bekleyişin ardından kullanıcıları ikna edebilecek mi?

Tesla Roadster için yeni logo ve tasarım detayları

3 Şubat 2026 tarihinde yapılan başvurular, şirketin standart marka yaklaşımından belirgin biçimde uzaklaştığını gösteriyor. “Kullanım niyeti” (intent to use) statüsüyle yapılan bu kayıtlar, markanın logoları ticari olarak kullanmayı planladığı ancak henüz piyasaya sürmediği anlamına geliyor. Hukuki ağırlığı olan bu durum, şirketin belirli bir süre içinde ticari kullanımı kanıtlamasını zorunlu kılıyor.

İlk başvuru (99630872 seri numaralı), köşeli yapısıyla dikkat çeken stilize bir “ROADSTER” yazısını kapsıyor. Tamamen büyük harflerden oluşan ve bölümlenmiş harf formlarına sahip bu tasarım, elektrikli kara araçları sınıfında (IC012) tescillendi. İkinci başvuru ise aracın kimliğine dair daha farklı bir ipucu sunuyor.

İkinci belgede, çizgilerden oluşan ve hız, itme gücü, ısı veya rüzgarı çağrıştıran elmas şeklinde bir rozet tasarımı yer alıyor. Cybertruck modelindeki köşeli logo dışında kendi araçlarına bağımsız bir rozet vermeyen şirket, Tesla Roadster için süper otomobil markalarına özgü özel bir kimlik yaratıyor. Şubat ayındaki raporlarda ortaya çıkan daha köşeli tavan çizgisine sahip güncellenmiş silüet de bu yeni kimliği destekliyor.

Bitmek bilmeyen ertelemeler ve çıkış tarihi

Yeni ticari marka kayıtları umut verici görünse de, aracın geçmişi sürekli değişen hedeflerle dolu. İlk prototipi Kasım 2017’de tanıtılan elektrikli süper otomobil, o dönemde 2020 yılı için üretime girme sözü vermişti. Müşteriler, araç için 50.000 ile 250.000 dolar arasında değişen ön sipariş depozitoları yatırdı.

Ancak Elon Musk, hedefleri sürekli ileriye taşıyarak teslimatları 2021’den başlayıp kademeli olarak 2024’e kadar erteledi. Kasım 2025’te şirket, demoyu 1 Nisan 2026’ya, üretimi ise 2027 veya 2028’e ötelediğini duyurdu. Mart 2026’da tanıtımın Nisan sonuna kadar yapılacağı öne sürülse de bu plan da hayata geçmedi.

2026 yılının ilk çeyrek kazanç görüşmelerinde Musk, test ve doğrulama süreçlerini gerekçe göstererek tanıtımı Mayıs sonu veya Haziran başına kaydırdığını açıkladı. Hedeflerin 2017’den bu yana en az sekiz kez değişmesi, teslimat takvimini iyice belirsizleştirdi. Üretimin tanıtımdan 12 ila 18 ay sonra başlayacağı düşünüldüğünde, müşterilerin araçlarına kavuşması 2027 ortası veya 2028 yılını bulacak.

Artan rekabet karşısında araç pazarda nasıl konumlanacak?

Konseptin tanıtıldığı 2017 yılında, 1.9 saniyelik 0-96 km/s hızlanma ve 960 kilometreyi (600 mil) aşan menzil değerleri sektörde heyecan yaratmıştı. Ancak 2026 yılına gelindiğinde, performans odaklı elektrikli araç pazarı büyük bir dönüşüm geçirdi. Porsche Taycan modelini güncellerken, Rimac Nevera yıllardır yollarda boy gösteriyor.

Bununla birlikte Çinli üreticiler, performans sınırlarını çok daha düşük maliyetlerle zorlamaya devam ediyor. Tesla Roadster modelinin başarılı olabilmesi için on yıllık bekleyişi ve yıllardır hesaplarda tutulan depozitoları haklı çıkaracak bir deneyim sunması gerekiyor. Ticari marka başvuruları somut bir üretim hazırlığına işaret etse de, değişen pazar dinamikleri aracın işini zorlaştırıyor.

“Intent to use” (Kullanım niyeti) nedir?

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’nde uygulanan bu başvuru türü, bir şirketin tescil ettirmek istediği markayı henüz kullanmadığını, ancak gelecekte ticari bir üründe kullanmayı planladığını beyan etmesidir. Genellikle üç yıl içinde ticari kullanım kanıtlanmazsa marka kaydı düşer.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunca ertelemenin ardından Tesla Roadster, rakipleri karşısında başarılı olabilecek mi?