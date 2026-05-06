Uzun süren test aşamalarının ardından Samsung, yeni yazılım güncellemesini kararlı yapıda kullanıcılarla buluşturmaya başladı. 2025 yılının sonlarından bu yana belirli cihazlarda test edilen Samsung One UI 8.5, bugün itibarıyla resmi dağıtıma çıkıyor. Bu güncelleme, arayüz deneyimini iyileştiren tasarım dokunuşları getiriyor. Galaxy ekosistemine yön verecek olan Samsung One UI 8.5, donanım gücünü yazılımla nasıl birleştirecek?

Android 16 destekli Samsung One UI 8.5 yenilikleri

Dağıtımına başlanan Samsung One UI 8.5 sürümü, tıpkı bir önceki versiyon gibi Android 16 işletim sistemini temel alıyor. Şirket, yeni arayüzü ilk kez şubat ayında Galaxy S26 serisiyle duyurmuş olsa da geniş çaplı kararlı sürüme bugün ulaşıldı. Bu geçiş, kullanıcılara daha rafine bir navigasyon yapısı ve çeşitli tasarım optimizasyonları sunuyor.

Yeni güncelleme paketinin en fazla öne çıkan yanlarından biri, platformlar arası dosya paylaşımını kolaylaştıran iletişim araçları oluyor. Şirket, Quick Share altyapısı üzerinden AirDrop desteğini kararlı sürümle birlikte entegre ediyor. Farklı işletim sistemleri arasında dosya aktarımını pürüzsüz hale getiren bu özellik, kapalı ekosistem bariyerlerini aşmak isteyen kullanıcılar için pratik bir çözüm niteliği taşıyor.

Dosya paylaşımının ötesinde, kablosuz ses iletim standartlarında da spesifik donanım destekleri sisteme dahil ediliyor. Bluetooth üzerinden Auracast yayınlarına olanak tanıyan One UI 8.5, tek bir cihazdan birden fazla kablosuz hoparlöre eşzamanlı ses aktarımını mümkün kılıyor. Özellikle kalabalık ortamlarda veya ortak medya tüketiminde bu altyapı, cihazlar arası senkronizasyon problemini ortadan kaldırıyor.

Android 16 altyapısıyla desteklenen yapay zeka tarafında da Galaxy AI yetenekleri genişletiliyor. Örneğin, Samsung Klavye uygulaması içerisine “Now Nudge” adı verilen yeni bir üretken zeka asistanı ekleniyor. Yazı yazarken bağlama uygun ton önerileri sunan bu araç, profesyonellerin mobil cihaz üzerinden metin oluşturma sürecini hızlandırıyor.

Dağıtım süreci ve uyumlu cihazlar

Resmi açıklamalara göre Samsung One UI 8.5 paketi, ilk aşamada şirketin anavatanı olan Güney Kore’deki kullanıcılara sunuluyor. Kademeli bir yayın stratejisi izleyen teknoloji devi, önümüzdeki günlerde diğer küresel pazarları da kapsama alanına dahil edecek. Bu noktada en güncel Galaxy akıllı telefon ve tablet modelleri öncelik listesinin başında yer alıyor.

İşte One UI 8.5 alan cihazlar listesi:

Galaxy S25 serisi

Galaxy S25 FE

Galaxy S24 serisi

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Tab S11 serisi

Galaxy Tab S10 serisi

Auracast nedir?

Bluetooth LE Audio standardının bir parçası olarak geliştirilen yeni nesil kablosuz ses paylaşım teknolojisidir. Tek bir verici cihazın, çevredeki sınırsız sayıdaki uyumlu kulaklık veya hoparlöre aynı anda yüksek kaliteli ses yayını yapmasına olanak tanır.

İlginizi Çekebilir: Samsung One UI 8.5 güncellemesi içerik üreticilerine yarayacak! İşte o özellik!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazınıza gelecek olan Samsung One UI 8.5 yazılımında en çok hangi özelliği deneyimlemek istiyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!