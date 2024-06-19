Tesla uçan araba işine giriyor. Tesla’nın yeni nesil Roadster‘ı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Elektrikli araçla ilgili son açıklamasında şirketin CEO’su çılgın milyarder Elon Musk, henüz ne ölçüde olduğu belli olmasa da aracın uçabileceğini belirtti. Uçan araba Tesla Roadster ile gerçek oluyor. Yoksa yer uçağı mı demeliydik?!

Tesla Uçan Araba Yapacak: Elon Musk Tesla Roadster Uçacak Dedi!

Musk’ın birkaç ay önce uzay ve roket çalışmalarıyla bildiğimiz SpaceX‘in yaklaşan Tesla aracının geliştirilme sürecine katılımıyla dalga geçmesinin ardından, bazıları yeni Roadster‘ın hava yetenekleriyle donatılabileceğini öne sürdü.

Ancak çoğu kişi bu yorumları, elektrikli aracın SpaceX ekipmanlarının yardımıyla inanılmaz yüksek hızlanma değerine sahip olmasına bağladı. Araç yüksek torklu elektrik motoru sayesinde göz açıp kapayıncaya kadar 0-100 hızlanmasını gerçekleştiriyor. Öyle ki Koenigsegg ve Bugatti gibi araçlar bile Tesla Roadster’ı hayretle izleyecek.

Musk ise bu tartışmaları yeniden alevlendirmiş gibi duruyor. Kısa süre önce X’te yayınlanan bir gönderide Musk, “yeni Tesla Roadster’ın uçabileceğini” söyledi, ancak tam anlamıyla havada olup olmayacağı, ne kadar süreyle havada kalacağı veya aracın ne zaman satışa sunulacağı konusunda başka herhangi bir ayrıntı açıklamadı.

Musk daha önce Roadster’ın Tesla ve SpaceX arasında ortak bir proje olduğunu ima ederken, üretim tasarımının tamamlanmasının ve resmi olarak tanıtılmasının bu yılın sonuna kadar beklenebileceğini söylemişti. X’teki bu konuşma sırasında merakla beklenen aracın “uçup uçamayacağı” sorulduğunda Musk göz kırpma emojisiyle yanıt verdi.

Elbette Musk bazen aşırı iddialı açıklamalarıyla tanınıyor; CEO daha önce de gerçekleşmeyen konseptler paylaşmış ve düzenli olarak ertelenen zaman çizelgeleri paylaşmıştı. Yine de yeni nesil Tesla Roadster için SpaceX ile yapılacak bir işbirliğinin neye benzeyeceğini kestirmek zor, ancak uçan araba da ihtimal dışı olmayabilir.

Musk’ın daha önce yaptığı bir açıklamaya göre, yeni Roadster’ın saatte 100 kilometre hıza bir saniyenin altında ulaşması da bekleniyor. Musk açıklamasının devamında, inanılmaz hızlanma süresinin yaklaşmakta olan spor araçla ilgili en gereksiz detaylardan biri olacağını söyledi. Yani Tesla Roadster gerçektenden de uçan araba olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla’nın yeni spor arabası nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!