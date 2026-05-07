Teknoloji devi Apple, merakla beklenen bazı yapay zeka özelliklerinin gecikmesi nedeniyle hukuki bir süreçle karşı karşıya kaldı. Şirket, yanıltıcı reklam ve haksız rekabet suçlamalarıyla açılan iPhone 16 Siri davası kapsamında 250 milyon dolar ödemeyi kabul etti. ABD’deki kullanıcıları kapsayan bu gelişme, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Peki teknoloji devinin uzlaşma yoluna gittiği iPhone 16 Siri davası kullanıcılara neler sunacak?

Yanıltıcı reklam suçlaması ve iPhone 16 Siri davası detayları

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde Siri’nin Apple Intelligence özellikleri ile donatılmış daha yetenekli bir sürümünü tanıtmıştı. Eylül 2024’te gerçekleşen lansmanın ardından yayınlanan reklamlarda da bu işlevlere güçlü bir şekilde vurgu yapıldı. Ancak şirket, Mart 2025’te söz konusu Siri güncellemelerini ertelediğini duyurdu.

Aylarca yayında kalan reklamların geri çekilmesine rağmen, tüketiciler şirketin donanımları var olmayan veya yanlış tanıtılan özelliklerle sattığını savundu. Tüketici yasalarının ihlal edildiği iddiasıyla açılan davada, şirketin cihazların gerçek performansı hakkında yanıltıcı bilgi verdiği öne sürüldü. Aralık ayında sağlanan uzlaşmanın şartları ise yeni netlik kazandı.

iPhone 16 Siri davası sürecinde Apple iddialar kapsamında herhangi bir yasal suçlu bulunmadı. Şirketlerin genellikle yasal masrafları ve dava süreçlerindeki zaman kaybını en aza indirmek için uzlaşma yolunu tercih ettiği biliniyor.

Apple cephesinden resmi açıklama geldi

Konuyla ilgili MacRumors platformuna resmi bir açıklama yapan şirket, odağını ürün ve hizmetlerinde tutmak amacıyla davayı çözüme kavuşturduğunu belirtti. Açıklamada, 2024 yılından bu yana kullanıcılara çok sayıda yapay zeka işlevi sunulduğu hatırlatıldı.

Şirket; Visual Intelligence, Live Translation, Writing Tools, Genmoji ve Clean Up gibi onlarca özelliğin gizlilik korumalarıyla birlikte platformlara entegre edildiğini aktardı. Uzlaşmanın ise henüz kullanıma sunulmayan iki ek özellikle ilgili iddiaları çözmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Kimler tazminat ödemesi alacak ve tutar ne kadar?

Varılan anlaşma kapsamında 250 milyon dolarlık fon, ABD’deki uygun kullanıcılara dağıtılacak. Talep formu dolduran kullanıcılar cihaz başına 25 dolar tazminat ödemesi alacak. Ancak başvuru hacminin düşük kalması durumunda bu rakamın cihaz başına 95 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Ödemeden faydalanabilmek için cihazların 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında satın alınmış olması gerekiyor. Kapsama giren modeller şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Ön onay sürecinden geçen uzlaşma kararının ardından, ödeme almaya hak kazanan kullanıcılara yönelik bilgilendirmeler başlayacak. Şartları sağlayan ABD’deki tüketicilere en geç 45 gün içinde e-posta yoluyla bildirim gönderilmesi planlanıyor.

Class action (Toplu dava) nedir?

Benzer veya aynı zarara uğramış çok sayıda kişinin, tek tek dava açmak yerine ortak bir temsilci aracılığıyla mahkemeye başvurduğu hukuki süreçtir. Özellikle tüketici hakları ihlallerinde, yasal maliyetleri düşürmek ve süreci hızlandırmak için sıklıkla tercih edilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple'ın iPhone 16 Siri davası kapsamında ödeyeceği 250 milyon dolarlık bedeli nasıl değerlendiriyorsunuz?