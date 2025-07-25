Elektrikli araçlara yönelik yeni ÖTV düzenlemesi, Türkiye otomotiv pazarında önemli bir değişimi beraberinde getirdi. Özellikle Tesla gibi küresel markaların bu gelişmeye nasıl yanıt vereceği merak konusuydu. Güncellenen vergi oranlarıyla birlikte, Tesla’dan Türkiye’deki müşterileri ilgilendiren resmi bir açıklama geldi. Peki Tesla ÖTV düzenlemesi sonrası ne dedi?

Tesla, yeni ÖTV düzenlemesi sonrası Türkiye’deki fiyat politikasını açıkladı

Şirket, Türkiye’de siparişi bulunan müşterilerine yönelik fiyat politikasını netleştirdi. Tesla, mevcut siparişlerin baz fiyatlarının korunacağını ve sadece güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının fiyata yansıtılacağını duyurdu. Böylece şirket, halihazırda sipariş veren müşterilerinin zarar görmemesini hedefliyor.

Tesla’nın Avrupa ve Orta Doğu bölgelerine hitap eden resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamada, fiyatlandırmada izlenecek yöntem detaylandırıldı. Açıklamada, “Elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranlarında yapılan güncelleme sonrasında, siparişi bulunan müşterilerimizin baz fiyatı korunacak olup, yalnızca güncel ÖTV oranı bu fiyata yansıtılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Şirket, bu yaklaşımı müşterilerine karşı adil bir tutum sergilemek amacıyla benimsediğini de belirtti. Ayrıca, faturası kesilmiş ve ÖTV’si daha önce ödenmiş olan siparişlerin hiçbir şekilde etkilenmeyeceği açıkça vurgulandı. Böylece hem mevcut müşteriler hem de henüz teslim edilmemiş araçlar için sürecin şeffaf yönetileceği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, siparişle ilgili tüm güncellemelerin Tesla uygulaması üzerinden yapılacağı belirtildi. Kullanıcılara, sipariş takibi ve yeni bilgilere bu uygulama aracılığıyla ulaşmaları tavsiye edildi. Bu da Tesla’nın iletişim kanalını doğrudan müşterilerine açtığını gösteriyor.

Öte yandan, ÖTV güncellemesinin ardından şirket, Temmuz ayı için planlanan yeni araç listelemelerini geçici olarak durdurduğunu da duyurdu. Tesla, “ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman başlayacağını en kısa sürede paylaşacağız.” açıklamasını yaptı.

Yapılan bu duyuruyla birlikte Tesla, mevcut müşterilerin mağdur olmaması için fiyat koruma politikasını devreye alırken, yeni araç alımı yapacak kullanıcılar için ise sürecin geçici olarak beklemeye alındığını belirtti. Tüm gelişmelerin Tesla uygulaması üzerinden paylaşılacağı tekrar vurgulandı.

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Siz Tesla’nın yeni ÖTV düzenlemesine verdiği bu yanıt hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yaklaşım Türkiye’deki kullanıcı güvenini artırır mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.