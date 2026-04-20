Xiaomi ev teknolojileri alanındaki portföyünü geliştirmeye devam ediyor. Marka son olarak kişisel bakım kategorisinde iddialı bir adım atarak yeni nesil cihazını tanıttı. Modern tasarımı ve gelişmiş donanımıyla dikkat çeken Xiaomi imzalı Mijia saç kurutucu modeli, kullanıcılara profesyonel bir deneyim vaat ediyor. Peki bu yeni cihaz hangi yenilikçi özellikleri beraberinde getiriyor?

Xiaomi Mijia saç kurutucu teknik kapasitesi ve hızı

Xiaomi Mijia saç kurutucu, gücünü dakikada 120 bin devir yapan fırçasız bir motordan alıyor. Bu yüksek performanslı motor sayesinde saniyede 72 metreye ulaşan bir hava akışı üretiliyor. Cihaz, özellikle kısa saçlı kullanıcıların saçlarını sadece 30 saniye gibi kısa bir sürede kurutmasına olanak tanıyor.

Isı ve hız ayarları konusunda geniş bir yelpaze sunan saç kurutucu, 30°C ile 90°C arasında ayarlanabilen sıcaklık seviyelerine sahip. Kullanıcılar iki farklı rüzgar hızı ve dört farklı ısı ayarı arasından kendilerine en uygun olanı seçebiliyor. Bu esneklik, farklı saç tiplerine sahip kullanıcılar için kişiselleştirilmiş bir bakım süreci sağlıyor.

Teknik özellikler özeti

Motor hızı: 120.000 RPM

120.000 RPM Hava akış hızı: 72 m/s

72 m/s Teknoloji: Çift iğneli nano su iyonu

Çift iğneli Sensörler: ToF ve NTC mikro işlemci

ToF ve NTC mikro işlemci İyon jeneratörü: 200 milyon negatif iyon

200 milyon negatif iyon Modlar: Yetişkin ve çocuk modu

Akıllı sensör ve saç derisi koruma özellikleri

Xiaomi mühendisleri, cihazda güvenliği ve konforu ön plana çıkarmak adına bir ToF sensörü kullanıyor. Bu akıllı sensör, cihaz ile saç derisi arasındaki mesafeyi anlık olarak ölçüyor. Mesafe değiştikçe ısı seviyesini otomatik olarak ayarlayan sistem, saç derisinin zarar görmesini engelliyor.

Hassas sıcaklık kontrolü için cihazda ayrıca bir NTC termistörü yer alıyor. Mikro işlemciyle koordineli çalışan bu parça, saniyede tam 200 kez sıcaklık kontrolü gerçekleştiriyor. Böylece cihazın aşırı ısınması engelleniyor ve her kullanımda sabit bir ısı performansı elde ediliyor.

Cihazda yetişkinler için 50°C sabit sıcaklık sunan bir koruma modu bulunuyor. Çocuklar için ise daha hassas olan 40°C hava akışı sağlayan özel bir mod yer alıyor. Patentli nano su iyonu teknolojisi ise saçların derinlemesine nemlenmesine yardımcı olurken, saç derisindeki yağlanma sorunlarını minimize ediyor.

Tasarım detayları ve satış fiyatı

Estetik açıdan da iddialı olan Xiaomi Mijia saç kurutucu, metalik sedefli bir kaplamayla karşımıza çıkıyor. Şafak Altını, Don Moru ve İris Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuluyor. Tutma kolunda bulunan alüminyum alaşımlı kontrol kadranı ise cihaza premium bir dokunuş katıyor.

Gürültü kirliliğini önlemek adına çok katmanlı gürültü azaltma teknolojisiyle donatılan cihaz, geleneksel modellere göre çok daha sessiz çalışıyor. Kutu içeriğinde düzleştirme, şekillendirme ve tarama işlemleri için kullanılabilen üç adet manyetik başlık hediye ediliyor.

Çin pazarında Youpin üzerinden listelenen Xiaomi Mijia saç kurutucu fiyatı 799 Yuan olarak açıklandı. Yaklaşık 117 dolara tekabül eden bu fiyat, sunduğu üst düzey özelliklerle kıyaslandığında rekabetçi bir konumda yer alıyor. Cihazın küresel pazarda ne zaman yer alacağı ise henüz netleşmedi.

