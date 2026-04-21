Samsung, akıllı telefon pazarındaki en büyük eksikliklerinden birini gidermek için nihayet somut adımlar atıyor. Son sızıntılar, şirketin silikon-karbon (Si-C) batarya teknolojisinde önemli bir aşama kaydettiğini ve bu gelişmenin meyvelerini yakında toplayacağını gösteriyor. Bu yeni nesil enerji çözümünün ilk kez Galaxy S27 Ultra modelinde kullanılması bekleniyor. Peki, Samsung bu hamlesiyle pil ömrü rekabetinde liderliği ele geçirebilecek mi?

Galaxy S27 Ultra ve Silikon Karbon Batarya Teknolojisi

Mevcut bilgilere göre, Galaxy S27 Ultra modelinde kullanılması planlanan yeni nesil batarya, cihazın form faktörünü bozmadan daha yüksek kapasite sunacak. Samsung, uzun süredir Si-C hücrelerini aktif olarak kullanan Çinli markaların teknolojik olarak gerisinde kalmış durumdaydı. Ancak Samsung SDI belgelerinden sızan son detaylar, bu farkın kapanacağını ve hatta Samsung’un yeni bir standart belirleyebileceğini işaret ediyor.

Galaxy S26 Ultra modelinin hala 5.000 mAh kapasiteli standart bir lityum iyon pil ile gelmesi beklenirken, asıl kapasite artışı bir sonraki nesle saklanıyor. Schrodingerintel blogu aracılığıyla paylaşılan Samsung SDI dökümanları, şirketin kurum içinde 12.000 mAh’den başlayıp 20.000 mAh’e kadar uzanan devasa kapasiteli silikon-karbon üniteler üzerinde testler gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.

Silikon-karbon (Si-C) teknolojisinin en büyük avantajı, enerji yoğunluğunu ciddi oranda artırarak aynı fiziksel boyutta çok daha fazla kapasite sunabilmesidir. Bu durum, Galaxy S27 Ultra modelinin hem zarif ve ince yapısını korumasını hem de kullanıcılarına günlerce süren bir kullanım ömrü vaat etmesini sağlayabilir. Uzmanlar, bu teknolojinin modern akıllı telefon dünyasında son yılların en büyük donanım güncellemelerinden biri olacağını vurguluyor.

Dayanıklılık Sorunları ve Mühendislik Çalışmaları

Paylaşılan belgelerde dikkat çeken “SDI-DC12K-SiC-V2” kod adlı çift hücreli bir kurulum, gelecekteki batarya tasarımı hakkında somut ipuçları veriyor. Bu özel konfigürasyon, yaklaşık 4.7 mm kalınlığında 6.800 mAh’lik bir ana hücre ile 3.2 mm kalınlığında 5.200 mAh’lik bir ikincil hücreyi bir araya getiriyor. 6.800 mAh kapasiteli bir versiyonun, cihazın kalınlığını aşırı derecede artırmadan Galaxy S27 Ultra kasasına entegre edilmesi teknik olarak oldukça gerçekçi bir senaryo olarak görülüyor.

Ancak bu devrimsel teknolojinin önünde hala bazı ciddi engeller bulunuyor. Samsung mühendislerinin şu anki en büyük mücadelesi bataryanın uzun ömürlü olmasını sağlamak. Yapılan iç testlerde, 20.000 mAh’lik bir kurulumun yaklaşık 960 şarj döngüsünden sonra kararlılığını kaybettiği ve başarısız olduğu rapor edildi.

Ticari kullanım için hedeflenen standart olan 1.500 şarj döngüsüne henüz ulaşılamamış olması, bu teknolojinin neden Galaxy S26 serisine yetişmediğini de açıklıyor. Samsung mühendisleri şu anda bu sayıları yukarı çekmek için ayırıcı materyaller, özel istifleme teknikleri ve gelişmiş batarya yönetim sistemleri (BMS) üzerinde yoğun mesai harcıyor.

Samsung SDI Test Verilerine Göre Teknik Detaylar

6.800 mAh kapasiteli ana hücre (4.7 mm kalınlık)

5.200 mAh kapasiteli ikincil hücre (3.2 mm kalınlık)

Si-C (Silikon-Karbon) anot yapısı ile yüksek enerji yoğunluğu

Geliştirilmiş istifleme (stacking) metodolojisi

Samsung’un batarya teknolojisinde rakiplerinin gerisinde kaldığını geçtiğimiz dönemlerde dolaylı olarak itiraf etmesi, bu alandaki büyük değişimin beklenenden daha erken gerçekleşebileceğini kanıtlıyor. Güney Koreli teknoloji devi, dayanıklılık ve döngü ömrü sorunlarını lansman tarihine kadar optimize edebilirse, Galaxy S27 Ultra Galaxy hayranları için tarihi bir dönüm noktası olabilir.

Silikon-Karbon (Si-C) batarya nedir?

Silikon-Karbon (Si-C) bataryalar, geleneksel lityum iyon pillerdeki grafit anot yerine silikon ve karbon karışımı bir anot yapısı kullanan teknolojidir. Silikon, grafite göre çok daha fazla lityum iyonu tutabildiği için pillerin kapasitesini fiziksel boyutu büyütmeden artırır. Ancak silikonun şarj sırasında genleşme sorunu, karbon ile dengelenerek pilin yapısal bütünlüğü korunmaya çalışılır.

