Tesla Oto Pilotu Diğer 12 Otomobil Üreticisinin Sistemiyle Karşılaştırılacak!

Tesla oto pilotu güvenlik sorunlarıyla ilgili soruşturmasının bir parçası olarak pazartesi günü Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), diğer 12 büyük otomobil üreticisinden sürücü yardım sistemleri hakkında veri istedi. Ajans, Tesla ve rakiplerinin sunduğu sistemlerin yanı sıra sürücü yardım paketlerinin güvenliğini geliştirmek, test etmek ve izlemek için kullandıkları uygulamalar arasında karşılaştırmalı bir analiz planlıyor.

NHTSA, herhangi bir aracın (veya bileşenin/sistemin) kusurlu bir tasarıma veya güvenlik kusuruna sahip olduğunu belirlerse zorunlu iptal yetkisini kullanabiliyor. Kamu kayıtlarına göre, NHTSA’in Kusur Soruşturma Ofisi şimdi Tesla oto pilotu araştırmasının bir parçası olarak BMW, Ford, GM, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Stellantis, Subaru, Toyota ve Volkswagen’i sorguladı. Bu markalardan bazıları otomotiv pazarının büyüyen akülü elektrik segmentinde. Özellikle Avrupa’da Kia ve Volkswagen popüler modellere sahip başlıca Tesla rakipleri.

Tesla CEO’su Elon Musk, sürekli olarak oto pilotu, şirketinin elektrikli arabalarının kazaya karışma olasılığını diğerlerinden çok daha düşük yapan bir teknoloji olarak lanse etti. Nisan ayında Twitter’da şunları yazdı: “Otomatik pilotlu Tesla, artık ortalama bir araçtan 10 kat daha düşük kaza şansına yaklaşıyor.”

