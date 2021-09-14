Tesla Oto Pilotu Diğer 12 Otomobil Üreticisinin Sistemiyle Karşılaştırılacak!

Tesla oto pilotu güvenlik sorunlarıyla ilgili soruşturmasının bir parçası olarak pazartesi günü Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), diğer 12 büyük otomobil üreticisinden sürücü yardım sistemleri hakkında veri istedi. Ajans, Tesla ve rakiplerinin sunduğu sistemlerin yanı sıra sürücü yardım paketlerinin güvenliğini geliştirmek, test etmek ve izlemek için kullandıkları uygulamalar arasında karşılaştırmalı bir analiz planlıyor.

NHTSA, herhangi bir aracın (veya bileşenin/sistemin) kusurlu bir tasarıma veya güvenlik kusuruna sahip olduğunu belirlerse zorunlu iptal yetkisini kullanabiliyor. Kamu kayıtlarına göre, NHTSA’in Kusur Soruşturma Ofisi şimdi Tesla oto pilotu araştırmasının bir parçası olarak BMW, Ford, GM, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Stellantis, Subaru, Toyota ve Volkswagen’i sorguladı. Bu markalardan bazıları otomotiv pazarının büyüyen akülü elektrik segmentinde. Özellikle Avrupa’da Kia ve Volkswagen popüler modellere sahip başlıca Tesla rakipleri.

Tesla CEO’su Elon Musk, sürekli olarak oto pilotu, şirketinin elektrikli arabalarının kazaya karışma olasılığını diğerlerinden çok daha düşük yapan bir teknoloji olarak lanse etti. Nisan ayında Twitter’da şunları yazdı: “Otomatik pilotlu Tesla, artık ortalama bir araçtan 10 kat daha düşük kaza şansına yaklaşıyor.”

Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC — Name (@elonmusk) April 17, 2021

Şimdi federaller Tesla’nın tüm yaklaşımını ve oto pilot tasarımını diğer otomobil üreticilerinin uygulamaları ve sürücü yardım sistemleriyle karşılaştıracak. NHTSA sistemde kusurlar bulursa, Tesla oto pilot için NHTSA’in olası yazılım iptali söz konusu. Bu soruşturmanın sonuçları, yalnızca Tesla oto pilot için bir yazılımın iptaline değil, aynı zamanda otomobil üreticileri üzerinde daha geniş bir düzenleyici çöküşe ve trafiğe duyarlı hız sabitleyici veya çarpışmadan kaçınma gibi otomatik sürüş özelliklerini geliştirme ve izleme yöntemlerine yol açabilir.

NHTSA, Tesla araçları ile ilk müdahale araçları arasındaki bir dizi çarpışmanın ardından 17 kişinin yaralanmasına ve 1 kişinin ölümüne neden olduktan sonra Tesla oto pilot araştırmasını başlatmıştı. Kısa süre önce, Orlando’da yoldan çıkan ve yolun kenarında başka bir sürücüye yardım eden bir polis memuruna çarpmayı kıl payı kaçıran bir Tesla’yı içeren başka bir çarpışmayı da listeye ekledi.