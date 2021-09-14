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Tesla Oto Pilotu Diğer 12 Otomobil Üreticisinin Sistemiyle Karşılaştırılacak!
Tesla oto pilotu güvenlik sorunlarıyla ilgili soruşturmasının bir parçası olarak pazartesi günü Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), diğer 12 büyük otomobil üreticisinden sürücü yardım sistemleri hakkında veri istedi. Ajans, Tesla ve rakiplerinin sunduğu sistemlerin yanı sıra sürücü yardım paketlerinin güvenliğini geliştirmek, test etmek ve izlemek için kullandıkları uygulamalar arasında karşılaştırmalı bir analiz planlıyor.
NHTSA, herhangi bir aracın (veya bileşenin/sistemin) kusurlu bir tasarıma veya güvenlik kusuruna sahip olduğunu belirlerse zorunlu iptal yetkisini kullanabiliyor. Kamu kayıtlarına göre, NHTSA’in Kusur Soruşturma Ofisi şimdi Tesla oto pilotu araştırmasının bir parçası olarak BMW, Ford, GM, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Stellantis, Subaru, Toyota ve Volkswagen’i sorguladı. Bu markalardan bazıları otomotiv pazarının büyüyen akülü elektrik segmentinde. Özellikle Avrupa’da Kia ve Volkswagen popüler modellere sahip başlıca Tesla rakipleri.
Tesla CEO’su Elon Musk, sürekli olarak oto pilotu, şirketinin elektrikli arabalarının kazaya karışma olasılığını diğerlerinden çok daha düşük yapan bir teknoloji olarak lanse etti. Nisan ayında Twitter’da şunları yazdı: “Otomatik pilotlu Tesla, artık ortalama bir araçtan 10 kat daha düşük kaza şansına yaklaşıyor.”
Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC
— Name (@elonmusk) April 17, 2021
Şimdi federaller Tesla’nın tüm yaklaşımını ve oto pilot tasarımını diğer otomobil üreticilerinin uygulamaları ve sürücü yardım sistemleriyle karşılaştıracak. NHTSA sistemde kusurlar bulursa, Tesla oto pilot için NHTSA’in olası yazılım iptali söz konusu. Bu soruşturmanın sonuçları, yalnızca Tesla oto pilot için bir yazılımın iptaline değil, aynı zamanda otomobil üreticileri üzerinde daha geniş bir düzenleyici çöküşe ve trafiğe duyarlı hız sabitleyici veya çarpışmadan kaçınma gibi otomatik sürüş özelliklerini geliştirme ve izleme yöntemlerine yol açabilir.
NHTSA, Tesla araçları ile ilk müdahale araçları arasındaki bir dizi çarpışmanın ardından 17 kişinin yaralanmasına ve 1 kişinin ölümüne neden olduktan sonra Tesla oto pilot araştırmasını başlatmıştı. Kısa süre önce, Orlando’da yoldan çıkan ve yolun kenarında başka bir sürücüye yardım eden bir polis memuruna çarpmayı kıl payı kaçıran bir Tesla’yı içeren başka bir çarpışmayı da listeye ekledi.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Pro Tanıtıldı! | İşte Yeni Özellikler Ve Fiyat
Çok beklenen iPhone 13 ailesi nihayet tanıtıldı. Biz de bu yazımızda, çiçeği burnunda iPhone 13 ailesinin Pro ve Pro Max modellerine dair lansmanda duyurulan bilgileri sizlerle paylaşacağız. iPhone 13 ve 13 Mini modellerinde sunulan birçok özellik Pro ve Pro Max’te de mevcut. Fakat yine de Pro modellerin büyük artıları da var.
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Super Retina XDR ekran ve A15 Bionic işlemci!
Apple, Super Retina XDR ekranlarını 13 ailesiyle birlikte de sunuyor. Böylelikle iPhone ekranları daha yüksek parlaklıklara çıkabilmenin yanı sıra daha yüksek renk doğruluğu da sunabilecek. Siyahlar da tam siyah olarak görülebilecek ve ekran parlaklığı 1200 nite kadar ulaşabilecek.
Sadece panel değişikliğine gitmekle kalmayan Apple’ın, aynı zamanda yeni panellerinde adaptif 120Hz tazeleme hızını desteklemeye başladığını görüyoruz. Böylelikle oyun ve sosyal medya kullanımı gibi durumlarda ekran tazeleme hızı gidişatını içeriğe uygun olarak ayarlayabiliyor. Daha yüksek tazeleme hızı da daha yumuşak ve daha akıcı görüntüler elde edebilmenizi sağlıyor. Bütün bu süreçte yapay zeka desteğinin arkasında da Apple’ın A15 Bionic işlemcisi bulunuyor. Apple’ın işlemci gücü ve verimliliğiyle birlikte yazılımın da donanıma entegre bir şekilde ve stabil olarak çalışabilmesi iPhone modellerinin en güçlü ve akıcı telefonlar arasında yer almasını sağlayabiliyor. Buna ek olarak Apple’ın Super Retina XDR adını verdiği 120Hz tazeleme hızına sahip yeni OLED ekranlar da Apple’ın bu konudaki iddiasını artıracak gibi görünüyor.
Kamera
iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde yine 3’lü bir kamera modülü görüyoruz. Bu 3’lü kamera modülü 1 adet telefoto kamera, bir adet ultra geniş açılı kamera ve bir adet geniş açılı kameradan oluşuyor. Üstelik bütün bu kameralar gece modunu da özel olarak destekleyebiliyor. Video çekimlerinde de 4K 60 FPS destekleyebilen iPhone 13 Pro ve Pro Max modelleri Apple’ın Sinematik Video adını verdiği yeni bir mod da sunuyor. Bu mod, yapay zeka desteğiyle odaklamayı otomatik olarak değiştirerek; sahnede öne çıkan kişiyi veya objeyi netleyebiliyor. Dilerseniz bu işi yapay zekaya bırakmadan kendiniz yapabilmeniz de mümkün. Böylelikle Apple’a göre daha sanatsal video çekme olanağı kullanıcılara sunulmuş durumda. Bize kalırsa sinematik video modunu denemek gerek. Nasıl performans göstereceğini henüz denemediğimiz için bilmediğimiz bu mod, yeni iPhone modellerini video çekimlerinde kullanmak isteyenler için yine de işe yarayabilecek bir mod olarak görünüyor. Ek olarak da kamerada OIS desteğini artık iPhone 13 modelleriyle birlikte göreceğiz. Lidar sensörü de iPhone 13’te yerini hala koruyor.
Batarya
iPhoneların kanayan yarası olan batarya mevzusu da, lansmanda konuşulan konulardan biri oldu. iPhone kullanıcılarının bataryaya önem verdiğini belirten yetkililer, bataryayı bir miktar büyüttüklerini belirttiler fakat bataryanın ne kadar büyüdüğüne dair sayısal bir veri vermekten de kaçındılar. Şirketin iddiasına göre artık yeni iPhone modellerinde 12 ailesine kıyasla 2.5 saate varan miktarda daha uzun kullanım süresi elde edebilmek mümkün.
Depolama tarafında şaşırtıcı bir yeniliğe giden Apple, Pro modelleriyle artık 1 TB depolama alanı da sunabiliyor. Böylelikle yeni iPhonelar adeta harici disk gibi bir hal almış durumda.
iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin ülkemizdeki satış fiyatlarını merak edenler için aşağıdaki görsellerde fiyatları paylaşıyoruz.
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Tablet/Notebook/Laptop
Yeni Nesil Apple iPad ve iPad Mini Tanıtıldı!
Teknoloji devi Apple, bugün düzenlediği etkinlikte yeni cihazlarını resmi olarak duyurdu. Apple Event etkinliğinde duyurulan yeni nesil iPad serisi, performans ve kullanım tarafında önemli iyileştirmelerle geliyor.
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Huzurlarınızda Yeni iPad Serisi: Yeni İşlemci, Yeni Tasarım!
Apple’ın tablet tarafındaki güçlü temsilcisi iPad, yeni sürümüyle dokuzuncu nesline merhaba dedi. Serinin ana modeli tasarım tarafında geleneksel hatları korurken, mini versiyonunda ise markanın güncel köşeli tasarım dili tercih ediliyor. Bu bağlamda duyurulan iki modelin de birbirinden farklı tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca iPad mini modelinde artık Lightning yerine USB-C bağlantı desteğine yer veriliyor.
9. Nesil iPad (2021) Özellikleri ve Fiyatı
Serinin uygun fiyatlı modeli olan iPad (2021), 10.2 inç boyutunda bir Liquid Retina ekrana sahip. Selefiyle tamamen aynı olan ekran, 2160×1620 piksel çözünürlük ve 500 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Bununla beraber 1. nesil Apple Pencil ve Touch ID desteği de yeni iPad’de yerini koruyor.
Yeni iPad’in en büyük farkı ise işlemci tarafında karşımıza çıkıyor. Apple A13 Bionic işlemciyle donatılan tablet, bu sayede önemli bir performans artışına erişiyor. Teknoloji devinin kıyaslamasına göre; en çok satan Chromebook’tan 3 kat, en çok satan Android tabletten ise tam 6 kat daha fazla performans sunuluyor. Bununla beraber 64 GB minimum depolama seçeneği de tabletin önemli yenilikleri arasında göze çarpıyor.
Kamera tarafında ise 12 MP’lik yeni ön kamera sensörü hemen göze çarpıyor. 122 derece geniş açı desteğine sahip olan kamera, iPad Pro’daki Center Stage özelliğini bünyesinde barındırıyor. 8 MP çözünürlüğündeki arka kamerada ise değişiklik bulunmuyor.
32.4 Whr kapasiteli bataryayla gelen iPad’in Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar internette gezinme süresi sunduğu belirtiliyor. Gümüş ve uzay gri renklerine sahip olan yeni iPad, 24 Eylül’den itibaren raflarda olacak. Son olarak tabletin açıklanan Türkiye fiyatı ise şu şekilde sıralanıyor.
- 64 GB (Wi-Fi): 3.899 TL
- 64 GB (Wi-Fi + Cellular): 5.399 TL
- 256 GB (Wi-Fi): 5.599 TL
- 256 GB (Wi-Fi + Cellular): 7.099 TL
iPad Mini 6 Özellikleri ve Fiyatı
iPad mini ise serinin en çok değişime uğrayan modeli gibi görünüyor. 8.3 inç boyutundaki Liquid Retina ekran, 2266×1488 piksel çözünürlük ile geliyor. İkinci nesil Apple Pencil desteği, gövdedeki manyetik alan ile birleşince büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca fiziksel Touch ID alanı da ekran çerçevesinden alınarak güç butonuna konumlanmış.
iPad mini 6, işlemci tarafında markanın en günceli olan Apple A15 Bionic ile çıkıyor. 6 çekirdekli işlemci sayesinde tablette 5G desteği de mevcut. Bununla birlikte 64/256 GB depolama seçeneği ise tıpkı yeni iPad gibi mini sürümünde de yer alıyor.
Ailenin en küçük üyesi, iddiasını kamera tarafında da konuşturuyor. Ön ve arka yüzünde 12 MP’lik kameralara yer veren iPad mini, 5x’e kadar dijital zoom yapabiliyor. Center Stage özelliği de yine kamera tarafında ön plana çıkan bir başka detay oluyor.
19.3 Whr’lik bataryayla gelen iPad mini, sadece Wi-Fi bağlantısıyla 10 saate varan kullanım süresine ulaşıyor. Ayrıca tabletin hücresel bağlantı ile karma kullanımda ise 9 saate kadar internette gezinme sağladığı belirtiliyor. iPadOS 15 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan tabletin Türkiye fiyatı ise şöyle:
- 64 GB (Wi-Fi): 5.799 TL
- 64 GB (Wi-Fi + Cellular): 7.499 TL
- 256 GB (Wi-Fi): 7.499 TL
- 256 GB (Wi-Fi + Cellular): 9.199 TL
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