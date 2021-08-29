Haber
Tesla Model 3, Park Halindeki Bir Polis Arabasına Çarptı!
2019 Tesla Model 3 sürücüsü, cumartesi sabahı 5’te (ET) Orlando, Florida’da bir polis arabası ve bir Mercedes SUV ile çarpıştı. Memurlara, kaza sırasında Tesla’nın gelişmiş sürücü yardım sistemi olan oto pilotunu kullandığını söyledi. Olay sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığı bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma henüz tamamlanmadı. Tesla’nın oto pilotunun olaya neden olup olmadığı veya olaya katkıda bulunup bulunmadığı henüz belirlenmedi.
Florida Otoyol Devriyesinden (FHP) yapılan açıklamaya göre, olay sırasında bir polis, Orlando’daki Interstate 4 (I-4) otoyolunun kenarında 2012 Mercedes GLK 350’si devre dışı kalan bir sürücüye yardım etmek için durdu. Polis, Tesla Model 3 çarpmadan önce, park halindeki polis aracı olan 2018 Dodge Charger’dan indi.
Tesla’nın sağ ön tarafı polis arabasının sol tarafına çarptı ve ardından Mercedes SUV’ye çarptı.
FHP’nin Cumartesi günü yaptığı basın açıklamasına göre, polis olay hakkında Tesla’yı ve Ulusal Karayolu Trafik ve Güvenlik İdaresi’ni bilgilendiriyor. Tesla, yorum talebine hemen yanıt vermedi. Kaza, Tesla’nın gelişmiş sürücü yardım sistemlerinin federal incelemesinin ortasında geldi.
Ulusal Karayolu Trafik ve Güvenlik İdaresi, sistemin son birkaç yılda ilk müdahale araçlarıyla 17 yaralanmaya ve ölüme yol açan bir dizi Tesla çarpışmasında kullanıldığını belirledikten sonra Tesla’nın oto pilot özelliği hakkında bir soruşturma başlattı.
Bu soruşturmanın ortaya çıkmasından sonra, iki Demokrat senatör, Connecticut’tan Richard Blumenthal ve Massachusetts’ten Ed Markey, Federal Ticaret Komisyonu’ndan Tesla’nın oto pilot ve “Tam Kendi Kendine Sürüş” yetenekleri hakkındaki iddialarını araştırmasını istedi.
Tesla, oto pilotu tüm yeni araçlarında standart bir teklif olarak içeriyor. Şirket ayrıca, ‘Tam Kendi Kendine Sürüş’ (FSD) takma adıyla satılan birinci sınıf bir sürücü yardım sistemi de satıyor. FSD, ABD’deki aboneler için aylık 10.000 ABD doları veya aylık 199 ABD doları tutarında.
Hem otomatik pilot hem de FSD, sürücülerin her zaman direksiyon başında dikkatli olmasını gerektiriyor. Kendi başlarına, Tesla araçlarını bağımsız yapamazlar. Yani bu özellikler aktifken bile sürücü koltuğunda bir şoförün bulunması gerekiyor.
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Akıllı Telefonlar
realme GT’nin Türkiye Fiyatı Belli Oldu!
Bildiğiniz üzere realme geçtiğimiz aylarda amiral gemisi modeli realme GT’nin Türkiye’ye geleceğini açıklamıştı. Biz de hangi renginin geleceğinin haberini ne yapmıştık. Şimdi ise markanın amiral cihazının Türkiye fiyatı ortaya çıktı!
Bakmakta fayda var: realme GT’nin Türkiye’ye gelecek olan rengi belli oldu!
realme GT herkesin merakla beklediği bir telefon olmasının yanında belki de fiyatının ne olacağı en çok merak edilen modellerin başında geliyordu. Ve artık sonunda realme’nin ülkemizdeki ilk amiral gemisi cihazı satışa çıkıyor! Trendyol üzerinde listelenen model realme Türkiye” garantili olarak 8999TL’ye alıcılarını bekliyor.
Yurt dışında da en sevilen sarı-siyah rengiyle gelen modein teknik özelliklerine bakacak olursak; 5nm işlem teknolojisinden faydalanan Qualcomm Snapdragon 888, realme GT’nin performansını AI işlemci gücünü artırmasını sağlıyor. Daha güçlü ve büyük Cortex-X1 çekirdek ve üç yeni nesil yüksek performanslı A78 çekirdekle birlikte, telefonun CPU performansı %20 artmış ve güç tüketimi önceki nesle göre %50 azalmış durumda.
realme GT’de yeni nesil paslanmaz çelik VC soğutma sistemi kullanılmış. Bu sistem telefonun ısı dağıtma yapısını optimize etmek için paslanmaz çelik kullanarak telefonun uzun süreli üst düzey performans göstermesinde çok önemli bir rol oynuyor. Test sırasında, paslanmaz çelik VC soğutma sistemi, geleneksel bakır VC soğutma sistemine göre %50 daha fazla soğutma gücü ortaya koyarak CPU çekirdek sıcaklığını 15°C’ye kadar azaltmada başarılı olmuş durumda.
Özet olarak teknik özellikleri ise şöyle:
Ekran: 6,43 inç boyutta ve 120Hz tazeleme hızına sahip Samsung üretimi bir Super AMOLED ekran,
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 işlemci 8GB/12GB RAM 128GB/256GB depolama
Kamera: 64 MP F/1.8 değerinde ana kamera, 8MP F/2.3 değerinde 119 derecelik geniş açı, 2MP F/2.4 değerinde makro kamerası ve ön tarafta 16MP F/2.5 ön kamera.
Pil: 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh büyülüğünde batarya
Ses: Stereo Hoparlör, 3,5mm kulaklık girişi
Bağlantılar: WiFi 6 ve Bluetooth 5.2
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Uzay - Bilim
Astra Uzay Roketi, Dengesiz Bir Kalkıştan Sonra Yörüngeye Ulaşamadı
Roket üreticisi Astra Space, şirketin halka açılmasından bu yana ilk roketini fırlattı. Titrek bir kalkıştan sonra roket yörüngeye ulaşamadı.
Kalkışta, roket dümdüz değil yana doğru hareket ediyor gibi görünüyordu. Astra’nın kurucusu, başkanı ve CEO’su Chris Kemp, CNBC’ye uçuşa yaklaşık bir saniye kala bir motorun kapandığını söyledi. Şirket şu anda nedenini araştırıyor.
Astra’nın kurucusu ve Baş Teknoloji Sorumlusu Adam London, sistemin, bu koşullar altında nispeten iyi performans gösterdiğini de sözlerine ekledi. Roket, bir motor dışarıdayken bile pedden çok yavaş bir şekilde kalkmak için yeterli itiş gücüne sahipti ve güdüm sistemi roketin kontrolünü elinde tutuyordu. CEO, uçuşa yaklaşık 2 dakika 28 saniye kala, uçuş güvenlik ekibinin, roketin durmasına neden olan tüm motorları kapatma komutu verdiğini söyledi. Roket yaklaşık 31 mil (50 kilometre) irtifaya ulaştı ve herhangi bir yaralanma veya hasar olmadan dünyaya geri döndü.
Kemp, CNBC’ye verdiği demeçte, “Yörüngeye herhangi bir şey koymada açıkçası başarılı olmadı, ancak muazzam miktarda öğrendiğimiz bir uçuştu. Şu anda üretimde olan bir Seri 7′miz var ve burada öğrendiklerimizi alıp o rokete, ne tür değişiklikler olursa olsun, dahil edeceğiz ve yakında uçacağız. Uçuştan elde edilen muazzam miktarda veriye sahibiz ve bunları gözden geçirme sürecindeyiz” diye ekledi.
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Yöneticiler, soruşturmanın tamamlanması veya yeni bir roket ve bir sonraki uçuş için bir zaman çizelgesi vermeyi reddetti. Astra, Cuma günü roketin motorlarının bir anlığına ateşlenmesi ve ardından kapanmasıyla ilk fırlatma girişimini yarıda kesti. Cumartesi günü, yakıt ikmali sorunları nedeniyle kısa bir süre bekletildikten sonra Astra, LV0006 roketini Alaska, Kodiak’taki Pacific Spaceport Kompleksi’nden yerel saatle 15:35 civarında fırlattı.
Bu, Astra’nın ilk ticari uçuşuydu ve ABD Uzay Kuvvetleri, Uzay Test Programı kapsamında bir yükü test etmek için fırlatma sözleşmesi yaptı.
Astra’nın hedefi, 2025 yılına kadar günde bir roket fırlatmayı ve 2,5 milyon dolarlık fiyat noktasını daha da düşürmeyi hedefleyerek, sonunda mümkün olduğunca çok sayıda küçük roket fırlatmak.
Astra’nın Cuma günkü fırlatma girişimini iptal etmesi üzerine yeniden planlanan Cumartesi günkü görev, Aralık ayındaki son görevinden bu yana Astra’nın roketinde çeşitli yükseltmeleri de test etmiş oldu. Bu önceki görev uzaya giderken, roket yakıtının tükenmesi sebebiyle yörüngeye ulaşamadı. Şirketin roketlerinden biri, geçen yılın başlarındaki ilk görevi sırasında bir yönlendirme sistemi sorunu yaşadı ve havalandıktan sonra düştü.
Astra, Cumartesi günkü lansmanı web yayını için ABD ajansına bağlı olmayan bir uzay endüstrisi içerik organizasyonu olan NASASpaceFlight ile ortaklık kurdu.
Kaynak: CNBC
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Astra Uzay Roketi, Dengesiz Bir Kalkıştan Sonra Yörüngeye Ulaşamadı
Tesla Model 3, Park Halindeki Bir Polis Arabasına Çarptı!
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