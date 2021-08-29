Tesla Model 3, Park Halindeki Bir Polis Arabasına Çarptı!

2019 Tesla Model 3 sürücüsü, cumartesi sabahı 5’te (ET) Orlando, Florida’da bir polis arabası ve bir Mercedes SUV ile çarpıştı. Memurlara, kaza sırasında Tesla’nın gelişmiş sürücü yardım sistemi olan oto pilotunu kullandığını söyledi. Olay sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığı bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma henüz tamamlanmadı. Tesla’nın oto pilotunun olaya neden olup olmadığı veya olaya katkıda bulunup bulunmadığı henüz belirlenmedi.

Florida Otoyol Devriyesinden (FHP) yapılan açıklamaya göre, olay sırasında bir polis, Orlando’daki Interstate 4 (I-4) otoyolunun kenarında 2012 Mercedes GLK 350’si devre dışı kalan bir sürücüye yardım etmek için durdu. Polis, Tesla Model 3 çarpmadan önce, park halindeki polis aracı olan 2018 Dodge Charger’dan indi.

Tesla’nın sağ ön tarafı polis arabasının sol tarafına çarptı ve ardından Mercedes SUV’ye çarptı.

FHP’nin Cumartesi günü yaptığı basın açıklamasına göre, polis olay hakkında Tesla’yı ve Ulusal Karayolu Trafik ve Güvenlik İdaresi’ni bilgilendiriyor. Tesla, yorum talebine hemen yanıt vermedi. Kaza, Tesla’nın gelişmiş sürücü yardım sistemlerinin federal incelemesinin ortasında geldi.

Ulusal Karayolu Trafik ve Güvenlik İdaresi, sistemin son birkaç yılda ilk müdahale araçlarıyla 17 yaralanmaya ve ölüme yol açan bir dizi Tesla çarpışmasında kullanıldığını belirledikten sonra Tesla’nın oto pilot özelliği hakkında bir soruşturma başlattı.

Bu soruşturmanın ortaya çıkmasından sonra, iki Demokrat senatör, Connecticut’tan Richard Blumenthal ve Massachusetts’ten Ed Markey, Federal Ticaret Komisyonu’ndan Tesla’nın oto pilot ve “Tam Kendi Kendine Sürüş” yetenekleri hakkındaki iddialarını araştırmasını istedi.

Tesla, oto pilotu tüm yeni araçlarında standart bir teklif olarak içeriyor. Şirket ayrıca, ‘Tam Kendi Kendine Sürüş’ (FSD) takma adıyla satılan birinci sınıf bir sürücü yardım sistemi de satıyor. FSD, ABD’deki aboneler için aylık 10.000 ABD doları veya aylık 199 ABD doları tutarında.

Hem otomatik pilot hem de FSD, sürücülerin her zaman direksiyon başında dikkatli olmasını gerektiriyor. Kendi başlarına, Tesla araçlarını bağımsız yapamazlar. Yani bu özellikler aktifken bile sürücü koltuğunda bir şoförün bulunması gerekiyor.