Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB) pazartesi günü verdiği bir kararla Tesla, çalışanlarına fabrikada sendika yanlısı amblemli gömlekler giyemeyeceklerini söyleyerek işçi haklarını ihlal ettiğini belirtti.

NLRB şimdi Elon elektrikli araç üreticisinin “üretim çalışanlarının siyah sendika gömlekleri giymesini yasaklayan aşırı geniş takım giyim politikasını sürdürmekten ve uygulamaktan vazgeçmesini” zorunlu kılıyor. Tesla’nın ayrıca mevcut çalışanlarına “takım giyim politikasının” iptal edildiğini veya revize edildiğini bildirmesi ve revize edilmiş herhangi bir politikanın bir kopyasını sağlaması istenecek.

Karar, Walmart’taki perakende çalışanların işyerinde sendika yanlısı amblemler takmasını sınırlamasına (ancak yasaklamamasına) izin veren 2019 kıyafet yönetmeliği politikalarına ilişkin bir kararla çelişiyor. Çalışma kurulunun iki üyesi Tesla kararına karşı çıkarken, üçü önceki Walmart kararını geçersiz kılmak için harekete geçti.

Çoğunluk, “bir işveren, çalışanlarının sendika amblemi gösterme hakkına herhangi bir şekilde müdahale ettiğinde, işveren, müdahalesini haklı çıkaran özel durumları kanıtlamalıdır” diye yazdı. NLRB, Tesla’nın politikasını haklı çıkaran özel koşullar göstermediğine karar verdi.

Tesla NLRB döneminden önce, kıyafet kurallarının işçi kıyafetlerinin inşa ettikleri arabalarda veya araba koltuklarında “hastalıklara neden olmasını” önleme ve yöneticilere şirketin fabrikasının “çalışanların kendilerine tahsis edilen çalışma alanlarında olduğunu kolayca belirlemelerine” amaçlı olduğunu tartışmıştı.

Eski Tesla çalışanları, NLRB’den önce, Tesla’daki yönetimin, arabalara veya araba koltuklarına zarar verme riski olmamasına rağmen, üzerlerinde United Auto Workers (UAW) sendikası mesajları ve logoları olan tişörtleri çıkarmalarını mecbur kıldığını ifade etmişti.

Daha önce NLRB, Tesla CEO’su Elon Musk’ın bir tweet’te Tesla işçilerinin sendikalaşmaları halinde hisse senedi opsiyonlarından vazgeçmeleri gerektiğini önerdiğinde iş yasalarını ihlal ettiğine hükmetti. Rahatsız edici tweet’i kaldırmasını istediler, ancak Tesla bu karara itiraz etmek için harekete geçti.