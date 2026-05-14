Elektrikli araç pazarının önde gelen isimlerinden Tesla, Avrupa’daki üretim kapasitesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, Almanya’da bulunan tesisi için yeni bir finansman adımını resmi olarak duyurdu. Toplamda 250 milyon dolara yaklaşan bu ek Tesla Giga Berlin yatırımı, tesisin batarya hücresi üretimi altyapısını büyük oranda genişletecek. Peki Elon Musk’ın sendika krizinin ardından onay verdiği Tesla Giga Berlin yatırımı bölgedeki üretim dengelerini nasıl değiştirecek?

Tesla Giga Berlin yatırımı kapasiteyi 18 GWh seviyesine çıkarıyor

Planlanan yeni Tesla Giga Berlin yatırımı, tesisteki yıllık üretim hedeflerini iki katından fazla artıracak. Daha önce 8 gigawatt saat (GWh) olarak açıklanan batarya kapasitesi hedefi, bu ek bütçeyle birlikte 18 GWh seviyesine revize edildi. Şirketin Grünheide fabrikası içindeki hücre üretim birimine yaptığı toplam harcama ise böylece 1 milyar euro (1.2 milyar dolar) sınırına yaklaştı.

Yeni üretim bantlarının devreye girmesi, bölgedeki istihdam oranlarına da doğrudan yansıyacak. Şirket yetkilileri, üretim artışının iş gücü talebinde belirgin bir sıçramayı beraberinde getireceğini belirterek sadece batarya birimi için 1500’den fazla yeni çalışana ihtiyaç duyulacağını açıkladı. Personel alım süreçlerinin çoktan başladığı tesisin, 2027 yılının ilk yarısında üretime geçmesi planlanıyor.

Kapasite artırımı kararının zamanlaması da endüstri dinamikleri açısından dikkat çekici veriler barındırıyor. Bu büyüme hamlesi, fabrikada IG Metall sendikasına karşı yürütülen işçi konseyi seçimlerinin yapılmasından sadece iki ay sonra duyuruldu. CEO Elon Musk, seçim sürecinde sendikanın yönetimi ele geçirmesi durumunda genişleme planlarını durduracağını açıkça ifade etmişti. Sonuçların şirket yönetiminin istediği yönde şekillenmesi, askıya alınan projenin hızla hayata geçirilmesinin önünü açtı.

