Elektrikli araç pazarının lider isimlerinden Tesla, devrim yaratacağı iddiasıyla duyurduğu Tesla 4680 pil teknolojisinde beklentilerin oldukça altında performans sergiliyor. Özellikle Avrupa pazarında sessiz sedasız yapılan Model Y batarya değişimleri, tüketiciler tarafında ciddi bir güven sorununa ve sipariş iptallerine dönüşmüş durumda. Peki Tesla 4680 pil, menzil ve şarj hızı arayanları ikna edebilir mi?

Tesla 4680 pil hücreleri teknik verilerde sınıfta kaldı

Gündeme gelen Tesla 4680 pil teknolojisi, beş yıl önceki Batarya Günü etkinliğinde beş kat daha fazla enerji ve yarı yarıya daha düşük maliyet vaadiyle sahneye çıkmıştı. Ancak Giga Austin fabrikasında üretilen yeni hücreler, yerini aldıkları Panasonic 2170 pillerinin 269 Wh/kg değerine karşılık yalnızca 244 Wh/kg enerji yoğunluğu sunuyor. Bu durum, yeni nesil bataryanın enerji yoğunluğu açısından yüzde 13 daha geride olduğunu gösteriyor.

Üretim sürecini kolaylaştırması beklenen kuru batarya elektrodu (DBE) teknolojisi de beklenen başarıyı sağlayamadı. CEO Elon Musk, 2025 hissedarlar toplantısında bu sürecin beklendiğinden çok daha zor olduğunu belirterek DBE adımının bir hata olduğunu kabul etti. Ağırlık tarafında ise Munro tarafından yapılan incelemeler, iki batarya tipi arasında yalnızca 9 kilogramlık bir fark bulunduğunu ortaya koydu.

Menzil kaybı ve şarj eğrisi kullanıcıları zorluyor

Yeni batarya paketinin en büyük dezavantajı, şarj sürelerinde ve elektrikli araç menzili değerlerinde ortaya çıkıyor. Avrupa’da satılan Model Y Premium Long Range RWD donanımında eski LG paketi 82-84 kWh kapasite sunarken, 4680 tabanlı 8L paketi brüt 79 kWh değerinde kalıyor. Aynı aerodinamiğe ve motora sahip araçtaki bu kapasite kaybı, WLTP standartlarına göre menzilin 661 kilometreden 609 kilometreye düşmesiyle sonuçlanıyor.

Şarj performansı tarafındaki veriler ise tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor. İlk nesil 4680 paketli araçlar, yüzde 35 doluluğa ulaştıktan hemen sonra ısı birikimi nedeniyle şarj gücünü 100 kW’ın altına düşürüyor. Panasonic bataryalı araçlar yüzde 10’dan yüzde 80’e 27-30 dakikada ulaşırken, 4680 paketinde bu süre 40 dakikayı aşıyor.

Out of Spec tarafından yapılan testlerde de ilginç veriler ortaya çıktı. CATL üretimi daha uygun maliyetli LFP kimyasına sahip 62 kWh’lik bataryanın bile 15 dakikalık şarjda 4680 paketinden daha fazla enerji depoladığı görüldü. Avrupa sertifikasyon verileri, güncellenmiş 8L paketinin bu şarj sorunlarını tam olarak çözemediğine işaret ediyor.

Avrupa pazarında tedarik zinciri ve iptal sorunları

Tesla’nın Avrupa pazarında LG bataryaları sessizce 4680 paketiyle değiştirmesi, sipariş veren müşteriler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Şirketin çevrimiçi yapılandırıcısında batarya tipini açıkça belirtmemesi, tüketicilerin hangi donanımla karşılaşacaklarını bilmelerini engelliyor. Özellikle düşük şarj hızı ve menzil kaybı korkusu nedeniyle Avrupa genelinde çok sayıda sipariş iptali yaşanıyor.

Tedarik zincirindeki veriler de projenin yavaşladığını kanıtlıyor. Güney Koreli batarya materyal tedarikçisi L&F, Tesla ile yaptığı 2,9 milyar dolarlık sözleşmenin değerini talep değişikliği gerekçesiyle sadece 7.386 dolara düşürdü. Bu devasa erimenin temel nedeninin, hücrelerin birincil kullanıcısı olan Cybertruck modelinin yıllık 250 bin kapasiteye karşın yalnızca 20-25 bin civarında üretilmesi olduğu belirtiliyor.

WLTP nedir?

Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP), araçların gerçek dünya sürüş koşullarına en yakın menzil, yakıt tüketimi ve emisyon değerlerini ölçmek için kullanılan standart bir laboratuvar testidir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Beklentilerin altında kalan Tesla 4680 pil teknolojisi, markanın gelecekteki satış stratejisini nasıl etkiler?