İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen **SAHA 2026** Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki son hamlelerine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı **Savunma Sanayii Başkanlığı** ile HAVELSAN Teknoloji Radar (HTR) arasında kritik bir savunma iş birliği başlatıldı. Peki, imzalanan **OLAY Projesi** modern sahalardaki çevik **FPV Dron** tehditlerine karşı nasıl bir koruma kalkanı oluşturacak?

FPV Dron tehditlerine karşı OLAY Projesi ile yeni yaklaşım

İmzalanan protokol, tam adıyla Olay Tabanlı Görüntüleme Özellikli Okuma Devresi ve Görüntüleme Birimi (OLAY) Projesi olarak tanımlanıyor. HTR ana yükleniciliğinde yürütülecek bu çalışma, özellikle son yıllarda savaş sahalarının asimetrik unsuru haline gelen **FPV Dron** ve diğer insansız hava araçlarının tespiti üzerine yoğunlaşıyor. Geleneksel sistemlerin, bu araçların ani manevra kabiliyeti karşısında yaşadığı tepki süresi sorunu bu projeyle aşılacak.

Geliştirilecek olan sistem, sahadaki hareketlilikleri düşük gecikme oranlarıyla analiz ederek görsel doğrulama süreçlerini hızlandırıyor. **OLAY Projesi** kapsamında üretilecek donanımlar, mevcut radar ve karar destek mekanizmalarıyla tam entegrasyon içerisinde çalışacak. Bu entegrasyon, operatörlerin önüne gelen verilerin çok daha hızlı ve anlamlı birer bilgiye dönüşmesini sağlıyor.

Yeni nesil tehditlerin hızla değiştiği günümüzde, görsel verinin işlenme hızı hayati bir önem taşıyor. **OLAY Projesi** ile geliştirilen teknoloji, sahadaki değişimleri anlık olarak algılayarak tehditlerin sınıflandırılmasını ve takip edilmesini mümkün kılıyor. Yerli mühendislik kapasitesiyle hayata geçirilen bu çözüm, savunma hattındaki tepki süresini milisaniyeler düzeyine indirmeyi hedefliyor.

Anlaşmanın detayları ve teknik altyapı

HTR Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Bayar, projenin değişen tehdit ortamına karşı yerli kapasiteyi artıracak bir adım olduğunu belirtti. HTR Genel Müdürü Mustafa Özçelik ise sistemin milli yazılımlarla destekleneceğinin altını çizdi. Sistemin ana hedefleri arasında şu başlıklar öne çıkıyor:

Hızlı ve çevik manevra yapan dronların düşük gecikmeyle tespiti.

Görsel doğrulama süreçlerinin hızlandırılarak operatöre anlamlı veri sunulması.

Tespit, takip ve sınıflandırma aşamalarında milli yazılım algoritmalarının kullanımı.

Mevcut savunma sistemleriyle koordineli çalışabilen güçlü bir mühendislik yapısı.

Anadolu Ajansının iletişim ortaklığında süren **SAHA 2026** fuarı, bu tür projelerle Türkiye ve Avrupa’nın savunma kümelenmesindeki ağırlığını pekiştiriyor. **Savunma Sanayii Başkanlığı** tarafından desteklenen bu girişim, sadece bir donanım üretimi değil, aynı zamanda yazılımsal bir ekosistem inşası olarak görülüyor. **FPV Dron** gibi tespiti zor unsurların yerli çözümlerle etkisiz hale getirilmesi, stratejik bağımsızlık yolunda kritik bir eşiği temsil ediyor.

FPV Dron nedir?

First Person View (Birinci Şahıs Bakış Açısı) kelimelerinin kısaltması olan bu sistemler, operatörün bir gözlük aracılığıyla aracın kamerasından gelen görüntüyü canlı izleyerek uçurduğu dronlardır. Çok yüksek hızlara ve çevik manevra yeteneğine sahip oldukları için geleneksel hava savunma ve tespit sistemleri tarafından fark edilmeleri zordur.

Peki sizce **OLAY Projesi** ile geliştirilen bu yerli sistemler, sivil alanlardaki dron güvenliğini de kökten değiştirebilir mi?

