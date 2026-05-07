Apple cephesinde gelecek nesil akıllı telefon planlarına dair yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Weibo platformunda “Fixed Focus Digital” adıyla bilinen kaynağa göre şirket, küresel tedarik zinciri sıkıntıları nedeniyle standart iPhone 18 modelinin çıkış takviminde bilinçli bir erteleme kararı aldı. Bu hamlenin, üretim maliyetlerini düşürmek ve Android rakiplere karşı pazar payını artırmak amacıyla kurgulanan stratejik bir adım olduğu öne sürülüyor. Peki bu erteleme kararıyla birlikte standart iPhone 18, teknoloji tutkunlarını donanım tarafında ikna edebilecek mi?

Standart iPhone 18 neden erteleniyor?

Planlanan takvimdeki değişikliğin merkezinde, standart iPhone 18 için öngörülen donanım düşüşlerini piyasaya daha rahat kabul ettirme çabası yatıyor. İddialara göre Apple, yeni cihazı aceleyle piyasaya sürmek yerine iPhone 17 serisinin üretim döngüsünü uzatmayı tercih etti. Büyük ölçekli bir üretim artışına gidilerek, yeni nesil cihaz gelene kadar önceki modelin ana akım fiyat kategorisinde pazar payını sağlamlaştırması hedefleniyor.

Sızıntı kaynağı bu yaklaşımı “oldukça zekice bir pazar ayarlama mekanizması” olarak nitelendiriyor. Şirketin, Çin’de düzenlenen ve akıllı telefon pazar payı için büyük bir savaş alanı olan Bekarlar Günü (Double 11) alışveriş etkinliğinde yeterli iPhone 17 stoku sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Yeni modelin iPhone 17’den yaklaşık 18 ay sonra piyasaya sürüleceği, bu uzun sürenin donanımı kırpılmış bir cihazın ticari benimsenmesini kolaylaştıracağı iddia ediliyor.

Ekran, işlemci ve donanım kırpmaları yolda

Ortaya çıkan son Apple sızıntıları, cihazla ilgili bir süredir devam eden maliyet düşürme söylentilerine yeni bir boyut kazandırıyor. Üretim sürecindeki değişiklikler kapsamında ekran özelliklerinin ve kullanılacak çipin doğrudan etkileneceği iddia ediliyor. Apple’ın, işlemcideki değişimin boyutunu gizlemek amacıyla A serisi çipin isimlendirmesinde bazı oynamalar yapabileceği konuşuluyor.

Üretim bandındaki bu değişimler, bütçe dostu alternatiflerle olan mühendislik bağlarını da güçlendiriyor. Hazırlanan raporda, standart model ile daha uygun fiyatlı iPhone 18e cihazının Mühendislik Doğrulama Testi (EVT) sürecinin haziran ayında eş zamanlı yürütüleceği aktarılıyor. Kaynak, iki cihaz arasında bazı parçaların birbirinin yerine kullanılabileceğini ve tedarik zincirinde somut bir özellik yakınsaması yaşandığını vurguluyor.

İkiye bölünen lansman takvimi: Pro modeller 2026’da

Son raporlar, Apple’ın Pro ve standart modelleri ayırma stratejisini artık netleştirdiğini gösteriyor. Ming-Chi Kuo ve Nikkei gibi kaynakların da doğruladığı plana göre, üst segment cihazlar farklı bir takvimde tanıtılacak. Beklentiler; iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir yapıdaki “iPhone Ultra” modellerinin 2026 yılının sonbahar aylarında sahneye çıkacağı yönünde yoğunlaşıyor.

Erteleme kararının merkezindeki standart cihazların ise bir sonraki yılın bahar aylarına kaydırıldığı belirtiliyor. İddialara göre standart iPhone 18, iPhone 18e ve yeni nesil ince tasarımlı iPhone Air 2 modelleri, 2027 baharında düzenlenecek ortak bir etkinlikte piyasaya sürülecek. Sızıntı kaynağı, standart modelin özelliklerinin düşürülmesi ve ertelenmesi kararının kesinleştiğini ifade ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple'ın donanım kırpmalarına giderek standart iPhone 18 modelini 2027'ye erteleme stratejisi uzun vadede satışları nasıl etkiler?