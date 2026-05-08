Teknoloji devleri, yalnızca metin üreten sistemlerden çıkarak kullanıcı adına işlem yapabilen sistemlere yöneliyor. Bu değişimin son adımı olarak şirket, proaktif özelliklere sahip yeni bir dijital operatör geliştiriyor. Business Insider tarafından paylaşılan rapora göre, şirket çalışanları Google Gemini Remy isimli projeyi kendi içlerinde test etmeye başladı. Peki Google Gemini Remy, günlük hayatımızdaki rutinleri tek başına yönetecek seviyeye ulaşabilecek mi?

Google Gemini Remy projesi neleri değiştirecek?

Google Gemini Remy, mevcut sistemlerden farklı olarak doğrudan telefonunuzun içinde yaşamak ve karmaşık görevleri üstlenmek istiyor. OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından desteklenen OpenClaw projesinin başlattığı ajan yapay zeka akımı, arama motoru devinin yeni stratejisini de şekillendiriyor. Bu sistemler, zaman içinde kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek okul, iş ve kişisel hayat planlamalarını bağımsız olarak yapabiliyor.

Mevcut sürüm e-postaları özetleme, belge oluşturma ve soruları yanıtlama gibi temel işlevleri yerine getiriyor. Ortaya çıkan iddialara göre test edilen yeni nesil asistan, standart bir sohbet botundan çok kişisel bir dijital operatör gibi çalışacak. Uçuş rezervasyonları yapmak veya takvim etkinliklerini baştan sona düzenlemek gibi eylemleri doğrudan uygulayabilecek.

Google uygulamasında yeni kodlar ortaya çıktı

Geliştirme süreci sadece sızıntılarla sınırlı kalmıyor. 9to5Google raporuna göre, Google uygulamasının v17.20 beta sürümündeki kod dizileri, planlama ve ajan özelliklerine yönelik somut yükseltmeleri barındırıyor. Şirketin son aylarda asistanı Workspace, Search ve Android ekosistemine entegre etmesi de bu hazırlığın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte, çevrimiçi görevleri otomatikleştirmeyi amaçlayan Project Mariner test tarayıcısı ajanının sonlandırıldığı belirtiliyor. İddialara göre bu projenin temel teknolojisi doğrudan Gemini Agent altyapısına aktarıldı. Böylece yıllardır süren farklı yapay zeka asistanı projeleri tek bir platform altında birleşmiş oldu.

Güvenlik endişeleri ve olası tanıtım tarihi

Bu tarz proaktif sistemlerin geliştirilmesi, beraberinde ciddi güvenlik tartışmalarını getiriyor. Ajan sistemlerin görevleri tamamlayabilmesi için kişisel e-postalara, dosyalara ve ödeme araçlarına doğrudan erişim sağlaması gerekiyor. Uzmanlar, zaman kazandıran bu asistanların veri gizliliği konusunda yeni riskler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

Projenin resmi çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak şirketin 2026 yılını “Android için en büyük yıllardan biri” olarak nitelendirmesi, donanım ve yazılım entegrasyonu tarafında beklentileri artırıyor. Yaklaşan Google I/O etkinliğinde, Google Gemini Remy hakkında daha fazla resmi detayın paylaşılması bekleniyor.

Ajan yapay zeka nedir?

Kullanıcıdan aldığı tek bir komutla arka planda birden fazla adımı planlayan, farklı uygulamalarla etkileşime giren ve görevi baştan sona kendi başına tamamlayabilen otonom yapay zeka sistemleridir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google Gemini Remy asistanına e-postalarınız ve banka hesaplarınız üzerinde işlem yapma yetkisi verir miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.