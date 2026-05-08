Akıllı telefon pazarında rekabet hız kesmeden devam ederken, pil ömrü ve performans odaklı yeni modeller vitrine çıkıyor. Uzun süredir beklenen donanım detayları ve rekabetçi satış etiketiyle Hindistan’da resmi olarak tanıtıldı. Peki devasa batarya kapasitesi ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan OnePlus Nord CE6 özellikleri beklentileri karşılayabilecek mi?

OnePlus Nord CE6 özellikleri ve donanım detayları

Cihazın ön yüzünde 6.78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük sunan bir AMOLED panel yer alıyor. Bu ekran 144Hz yenileme hızı sayesinde oyun ve arayüz kullanımında akıcı bir deneyim sağlıyor. Aynı zamanda yüksek parlaklık modunda (HBM) 1.800 nit seviyesine kadar çıkarak güneş altında ekran okunabilirliğini artırıyor. Telefonun kalbinde ise Qualcomm üretimi Snapdragon 7s Gen 4 yonga seti bulunuyor. Bu işlemciye 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.1 depolama alanı eşlik ediyor.

Kamera tarafında arka yüzeyde OmniVision OV50D40 sensörlü 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel monokrom lens konumlanıyor. Özçekimler için ön kısma 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yerleştirilmiş. Telefonun en çok dikkat çeken donanımı olan 8.000 mAh kapasiteli batarya, yoğun kullanımda dahi gün boyu şarj ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu büyük pile 80W kablolu şarj ve 27W ters kablolu şarj desteği eşlik ediyor.

Yeni model, dayanıklılık standartlarıyla da öne çıkıyor. Toza ve suya karşı IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip olan cihaz, ayrıca MIL-STD-810H askeri standart testlerini geçmiş durumda. Kutudan Android 16 tabanlı OxygenOS 16 işletim sistemiyle çıkan telefonda çeşitli yapay zeka destekli yazılım araçları bulunuyor. Güvenlik tarafında ekrana entegre optik parmak izi okuyucu sunulurken, stereo hoparlör ve kızılötesi sensör donanım listesini tamamlıyor.

OnePlus Nord CE6teknik özellikleri

Ekran: 6.78 inç AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 1.800 nit HBM

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4

RAM: 8 GB LPDDR4X

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

Arka Kamera: 50 MP ana kamera (OmniVision OV50D40) + 2 MP monokrom

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 8.000 mAh, 80W kablolu şarj, 27W ters kablolu şarj

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OxygenOS 16

Bağlantı: Çift SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C 2.0

Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H

Renk Seçenekleri: Fresh Blue, Lunar Pearl, Pitch Black

OnePlus Nord CE6fiyatı ve çıkış tarihi

Hindistan pazarında 8 Mayıs tarihinden itibaren markanın kendi çevrimiçi mağazası, Amazon Hindistan ve belirli perakendeciler üzerinden satışa sunulacak OnePlus Nord CE6fiyatı depolama seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor.

OnePlus Nord CE6 – 8GB/128GB: 29.999 INR (yaklaşık 320 dolar)

OnePlus Nord CE6 – 8GB/256GB: 32.999 INR (yaklaşık 350 dolar)

Ters kablolu şarj nedir?

Bir akıllı telefonun kendi yüksek kapasiteli bataryasındaki enerjiyi kullanarak, bir kablo aracılığıyla kulaklık, akıllı saat veya başka bir telefonu şarj edebilmesine olanak tanıyan güç aktarım teknolojisidir.

