Tesla geri çağırma vakası olay oldu. Tesla incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten araçlarını geri çağırmak zorunda kalabilir. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla’nın bazı gösterge paneli uyarı ışıklarındaki yazı tipi boyutunun federal yönergelerden daha küçük olduğunu belirlediğini açıkladı. Bu nedenle, Tesla, yaklaşık 2,2 milyon elektrikli aracını geri çağırmak zorunda kalacak gibi.

Tesla Geri Çağırma Vakası Yaşandı, 2,2 Milyon Elektrikli Araç İçin Geri Çağırma Yapılıyor

Tesla geri çağırma vakası 2012’den 2024’e kadar üretilen çeşitli modelleri etkileyecek. Bunlar arasında Model S (2012-2023), Model X (2016-2023), Model 3 (2017-2023), Model Y (2019-2024) ve Cybertruck yer alıyor. Tesla bu araçları inanılmaz bir sebebten geri çağırıyor.

Tesla araçları neden geri çağırıyor sorusu da doğal olarak çok sık soruluyor. Sebebi ise trajikomik, zira geri çağırmanın sebebi gösterge panelinde kullanılan yazı tipi. Daha da detay vermek gerekirse, yazı tipinin boyutu.

NHTSA, bu durumun bilgilerin okunmasını zorlaştırabileceğini ve bu nedenle kaza riskini artırabileceğini belirtti. Şirket, şimdiye kadar herhangi bir yaralanma veya kaza raporu almadıysa da üç garanti talebinin bu durumla ilişkili olduğunu belirtti.

Tesla, bu sorunu çözmek için sürücülerin bir bayiye veya tamirhaneye gitmesini gerektirmeyecek bir çözüm buldu. Şirket, OTA üzerinden güncelleme yoluyla bir düzeltme yayınlayacak. Zira Tesla araçlarda her şey bir ekrandan ibaret ve ekranlar üzerindeki yazı tipleri bir güncelleme ile kolayca düzeltilebiliyor.

Bu geri çağırma, Tesla’nın son dönemde karşılaştığı sorunlardan sadece biri. Aralık ayında, benzer bir ölçekte bir geri çağırma, Autopilot sorunu nedeniyle yapılmıştı ve Tesla, sorunu bir OTA güncellemesiyle çözmüştü. Ayrıca, kapı güvenliği ve yedek kamera sorunları gibi başka geri çağırmalar da yaşandı.

NHTSA, direksiyon sorunlarıyla ilgili bir soruşturmayı da devam ettirdiğini bildirdi. Bu soruşturma, 2023 Model Y ve Model 3 EV’lerinde direksiyon kontrol kaybıyla ilgili 12 rapor alındıktan sonra başlatılmıştı. Şu ana kadar, NHTSA, 115 şikayet ve Tesla’dan 2.176 bilgi talebi aldı. Şikayetlerden biri bir kazayla ilişkilendirildi.

Tesla, bu tür sorunların çözümü için hızlı bir şekilde adım atıyor ve sürücülerin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için çaba sarf ediyor. Ancak, bu tür geri çağırmalar, şirketin teknoloji ve güvenlik konularında daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla geri çağırma vakası trajikomik bir olay mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!