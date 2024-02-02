Galaxy Tab S6 Lite ve Galaxy Watch 4 2024 yılında yeni versiyonlarıyla karşımıza çıkabilir. Teknoloji devi Samsung, her yıl çeşitli cihazlarını piyasaya sürse de, gerçekten başarılı cihazların sayısı her markada olduğu gibi sınırlı. Galaxy Tab S6 Lite ve Galaxy Watch 4 gibi modeller ise Samsung’un çok satan cihazları arasında yer alıyor. Son haberlere göre, Samsung bu cihazların 2024 versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Samsung, Galaxy Tab S6 Lite ve Galaxy Watch 4 2024 Versiyonlarıyla Yeniden Sahne Alıyor

Galaxy Tab S6 Lite, yaklaşık dört yıl önce, 2020’de ilk kez piyasaya sürüldü. Benzer şekilde, Galaxy Watch 4 serisi ise bir yıl sonra, 2021’in ortalarında tanıtıldı. Her iki ürün serisi de zaman içinde birkaç yeni nesil ile güncellendi, ancak Samsung’un şimdi eski modelleri tekrar piyasaya sürme planları olduğu belirtiliyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı Roland Quandt’a göre, “Samsung Galaxy Watch 4 (2024)” ve “Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)” için hazırlıklar devam ediyor. Ürün model adlarının bu şekilde tekrar kullanılması oldukça nadir bir durum ve Samsung’un eski ürünleri tekrar canlandırma kararı, dikkat çekici bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Daha önce, Samsung’un Galaxy Tab S6 Lite için benzer bir strateji izlediğini gördük. Tablet ilk olarak Mayıs 2020’de piyasaya sürüldü, ancak 2022’de yeniden piyasaya sürüldü. Yenilenen sürüm, Exynos 9611’den Snapdragon 732G‘ye geçerek yeni bir çip ile geldi.

Samsung’un bu kez yeni versiyonlar için ne planladığı henüz net değil. Ancak, Tab S6 Lite ve Galaxy Watch 4’ün, yeni bir yonga seti ile birlikte gelebileceği tahmin ediliyor. Her iki ürün de teknik özellikleri açısından hala oldukça rekabetçi durumda.

Ancak Tab S6 Lite’ın 60Hz ekranı ve Watch 4’ün safir cam eksikliği gibi bazı zayıf noktaları bulunuyor. Bununla birlikte, doğru fiyatlandırma bu endişeleri hafifletebilir. Samsung bu cihazları ufak donanım güncellemeleri ve yeni Android/WearOS sürümleriyle tanıtarak, bu cihazların güncelliğini de koruyabilir.

Bu ürünlerin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor, ancak bu haber yakından takip edilmeye değer bir haber. Bizler de Samsung’un bu ilginç kararını doğru bulanlardanız. Umarız ki bu iddialar gerçek çıkar ve özellikle ülkemizde uygun fiyatlarıyla çok satan bu cihazlar güncel haliyle karşımıza gelir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung cephesinin bu adımı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!