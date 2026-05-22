Bayram tatili yaklaşırken yolculuk, aile ziyaretleri ve dinlenme planları da şekilleniyor. Teknoloji distribütörü EVOFONE, tatil boyunca farklı ihtiyaçlara yönelik olarak dört markayı kapsayan yeni bir kampanya duyurdu.

Kampanya, bayram coşkusunu teknolojiyle birleştirmeyi hedefleyerek fotoğraf çekiminden uzun yolculuklardaki eğlenceye kadar geniş bir yelpazede çözümler sunuyor.

EVOFONE bayram kampanyası ile her ihtiyaca yanıt veriyor

EVOFONE güvencesiyle sunulan kampanya, her biri farklı bir kullanıcı profiline hitap eden Nothing, CMF by Nothing, Black Shark ve PETKIT markalarının ürünlerini içeriyor. Bu ürünler, Türkiye genelinde 7 farklı noktada yetkili servis ağı desteğiyle kullanıcılara ulaşıyor.

Bayram fotoğraflarında fark yaratmak isteyenlere özel

Tatil anılarını ölümsüzleştirmek ve sosyal medyada dikkat çekmek isteyenler için Nothing Phone (4a) öne çıkıyor. Şeffaf tasarımı ve ikonik Glyph arayüzü ile hem estetik hem de fonksiyonel bir deneyim sunarak sıradan aile fotoğraflarının dışına çıkmanızı sağlıyor.

Bütçe dostu ve şık hediye alternatifleri

Bayram hediyesi olarak teknolojik bir ürün düşünenler veya premium tasarımı uygun fiyatla arayan gençler için CMF by Nothing ideal bir seçenek oluşturuyor. Markanın akıllı telefon, kulaklık ve akıllı saat gibi canlı renklere sahip ürünleri, Nothing’in tasarım anlayışını daha erişilebilir bir seviyeye taşıyor.

Yolculukların vazgeçilmezi: Eğlence ve kişisel alan

Uzun bayram yolculuklarında veya kalabalık ortamlarda kendi kişisel eğlence alanını yaratmak isteyenler için Black Shark çözümleri devreye giriyor. Markanın oyuncu kulaklıkları ve tabletleri, aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde müzik, film ve oyun deneyimini dış dünyadan izole ederek keyifli bir yolculuk vadediyor.

Aklı evdeki dostlarında kalanlar için akıllı çözümler

Bayram tatilini şehir dışında geçirecek evcil hayvan sahiplerinin içi artık daha rahat olacak. PETKIT markasının kameralı akıllı mama kabı, otomatik kedi tuvaleti ve su pınarları gibi ürünleri, mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol imkanı sunuyor. Bu sayede evdeki sevimli dostların ihtiyaçları tatil boyunca eksiksiz karşılanabiliyor.