Milyarlarca kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, görünümünü baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor. Peki, Meta tarafından geliştirilen bu köklü değişiklik kullanıcılara gerçekte neler sunacak?

WhatsApp için Liquid Glass dönemi başlıyor

Geliştirme aşamasında olan tasarım detayları, uygulamanın sohbet içi arayüzünün büyük ölçüde tamamlandığını gösteriyor. Sızdırılan son beta sürümleri, WhatsApp platformunun mevcut katı ve düz tasarım dilinden tamamen uzaklaşacağına işaret etti. Bunun yerine Liquid Glass felsefesiyle daha şeffaf, derinlik hissi veren ve akıcı animasyonlarla desteklenen bir yapıya geçiş yapılacak.

Şirketin bu arayüz geçişinde oldukça temkinli adımlar attığı resmi olmayan kaynaklar tarafından sıkça dile getiriliyor. Şu anki düzende bile pek çok kullanıcı, aylar önce duyurulan mevcut arayüz güncellemelerini henüz tam olarak alabilmiş değil. Bu nedenle, bahsi geçen yeni tasarım dilinin tam anlamıyla kararlı sürüme geçmesi uzun bir zaman alacak.

Dağıtım sürecindeki bu yavaşlık, güncellemelerin kullanıcılara kademeli olarak sunulması stratejisinden kaynaklanıyor. Yeni arayüz unsurları, test süreci tamamen bitmeden ve hatalar sıfıra indirilmeden standart kullanıcılara ulaştırılmayacak. Mevcut testlerin 2025 yılının sonlarına kadar sürmesi, genel kullanıma açılış tarihini çok daha ileri bir takvime itiyor.

Tasarım iddiaları işletim sistemi tercihlerini etkiliyor

Yeni WhatsApp arayüz yeniliklerinin platform bazlı dağıtımı konusundaki söylentiler, kullanıcılar arasında donanım tercihleri ekseninde yeni bir gündem oluşturdu. Sızdırılan görünümün sadece iPhone cihazlara özgü kalabileceği ihtimali, pek çok kişinin akıllı telefon ekosistemi hakkındaki kararlarını gözden geçirmesine yol açtı. Kimi kullanıcılar sırf bu tür tasarım avantajları nedeniyle marka değiştirmeyi düşündüklerini belirtti.

Farklı işletim sistemlerini aynı anda deneyimleyen kişiler ise bu tarz ani geçiş kararlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini savunuyor. Hem mobil cihazları hem de masaüstü sistemleri aktif kullanan teknoloji meraklıları, bir uygulamanın tasarımı için tüm alışkanlıkları değiştirmenin bazı zorluklar getirebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Android ekosistemindeki kullanıcılar ise tasarım konusundaki olası farklılıkları üçüncü taraf çözümlerle aşmaya alışkın durumda. Özellikle Poco veya Nothing gibi cihaz markalarına ait özel arayüzlerin uygulama marketlerinde geniş bir yer tuttuğu hatırlatılıyor. Bu tür alternatif yazılımlar sayesinde, cihazın veya uygulamaların görünümü tamamen kişiselleştirilebiliyor.

Ekosistemin sunduğu bu geniş özelleştirme seçenekleri, resmi bir arayüz güncellemesi gecikse bile kullanıcıların farklı görünümler elde etmesini sağlıyor. Dolayısıyla, iPhone platformuna özel kalacağı iddia edilen Liquid Glass yeniliklerinin, açık kaynaklı sistemlerde çeşitli temalar aracılığıyla kolayca taklit edilebileceği öngörülüyor.

Liquid Glass nedir?

Arayüz öğelerinin şeffaflık, cam benzeri yansımalar ve akıcı animasyonlarla harmanlandığı modern bir tasarım dilidir. Ekrandaki içeriklere derinlik hissi katarak görsel deneyimi zenginleştirmeyi amaçlar.

