Tesla Elon Musk ile yollarını ayırmanın eşiğinde. Tesla yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm, şirketin hissedarlarına kritik bir çağrıda bulunarak, Elon Musk Tesla ile ilişkisini sürdürmek adına 56 milyar dolarlık devasa tazminat paketini onaylamalarını istedi. Bu durum, Tesla CEO’su Elon Musk’ın geleceği ve şirketin yönetimi açısından büyük önem taşıyor. 13 Haziran’da yapılacak olan oylama, Musk’ın tazminat paketinin kabul edilip edilmeyeceğini belirleyecek. Elon Musk Tesla olayı ne? Elon Musk Tesla’dan ayrılacak mı?

Tesla Elon Musk ile yollarını ayırabilir, Elon Musk rekor tazminat ile Tesla’dan ayrılabilir

Denholm, hissedarlara gönderdiği bir mektupta, Musk’ın Tesla için eşsiz bir yönetici olduğunu ve şirketin de alışılmadık bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Denholm “Elon tipik bir yönetici değil ve Tesla da tipik bir şirket değil. Elon gibi birini motive etmek farklı bir şey gerektiriyor.” ifadeleriyle Musk Tesla ilişkisini yorumladı. Denholm, Musk’ın uygun motivasyon olmadan başka alanlara yönelebileceğini belirtti.

Hissedarlara yönelik bu çağrı, Musk’ın Tesla’dan ayrılma olasılığına dikkat çekiyor. Denholm, Musk’ın sahip olduğu sınırlı zaman ve geniş ilgi alanları nedeniyle Tesla’ya olan bağlılığının özel bir teşvikle sağlanması gerektiğini vurguluyor. Eğer Musk motive edilmezse, Tesla Elon Musk ile yollarını ayırmak zorunda kalabilir.

Bildiğiniz üzere, Musk çok fazla ilgi alanı olan bir isim. Tesla, SpaceX, X (Twitter), Neuralink gibi birçok şirket Musk’ın ilgi odağında. Bu nedenle Musk’ı Tesla ile ilgilenmeye teşvik etmek gerekiyor. Bu teşvik, Musk’ı modern tarihin en yüksek ücret alan CEO’su yapacak olan 56 milyar dolarlık tazminat paketi olarak planlanıyor.

Ödeme paketinin onaylanmasıyla ilgili oylamanın sadece para ile ilgili olmadığını belirten Denholm, “Hepimiz Elon’ın gezegendeki en zengin insanlardan biri olduğunu biliyoruz ve Tesla 2018’de verdiğimiz taahhütten vazgeçse bile öyle kalmaya devam edecek.” ifadesini kullandı. Bu paket, Musk’ın Tesla’daki geleceği için kritik bir motivasyon aracı olarak görülüyor.

Ancak birçok danışmanlık firması, Musk’ın ücret teklifinin onaylanmamasını tavsiye etmiş durumda. Zira bu ücret dehşet bir rakam. Tesla’nın büyüklüğü düşünüldüğüne bile bu ücret oldukça yüksek. Ancak bu ücret ödenmezse, Tesla Elon Musk ile yollarını ayırmak durumunda kalabilir. Elon Musk Tesla şirketinden ayrılırsa, şirketin asıl beyni olması nedeniyle Tesla zarar görebilir.

Tesla hisselerinin yaklaşık yüzde 25’i halihazırda oy kullanmış ve bunların yüzde 80‘inden fazlası Musk tazminat paketini destekliyor. Ancak Musk, Tesla’nın yapay zeka ve sürücüsüz otomobil geliştirme hedeflerine ulaşmak için daha fazla kontrole ihtiyaç duyuyor. Şu anda şirketin yüzde 13’ünü elinde tutan Musk, talepleri karşılanmazsa Tesla’nın yapay zeka çalışmalarını ayrı bir şirkete dönüştürmekle tehdit etti.

Denholm, hissedarlara gönderdiği mektupta, “Elon’a verdiğimiz taahhüdü yerine getirmek, onun Tesla vizyonunu desteklediğimizi ve olağanüstü başarılarını takdir ettiğimizi gösterir – hissedarlar için değer yaratmaya devam etmesi için onu motive edecek olan da budur.” ifadesini kullanarak, Musk’ın Tesla’da kalmasının şirketin geleceği için önemini vurguladı.

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