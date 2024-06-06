NVIDIA en değerli şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son gelen haberlere bakılırsa,NVIDIA en değerli şirket olma yolunda Apple gibi bir trilyonluk dünya devini bile geçti. Yapay zeka konusundaki ardı arkası kesilmeyen yatırımlarıyla tanınan grafik kartı üreticisi NVIDIA Apple‘ı geçerek en değerli ikinci şirket oldu.

NVIDIA en değerli şirket olma yolunda kararlı, sırada Microsoft var!

Yatırımcıların yapay zeka teknolojilerine yönelik ilgisi sayesinde, NVIDIA piyasa değeri hızla yükseldi. Çarşamba günü yapılan işlemler sonucunda, NVIDIA Apple‘ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci halka açık şirketi oldu.

NVIDIA’nın hisseleri, Çarşamba günü %5’in üzerinde artış göstererek 3 trilyon dolarlık piyasa değeri sınırını aştı. Kapanışta, NVIDIA’nın piyasa değeri 3,019 trilyon dolar olurken, Apple’ın piyasa değeri 2,99 trilyon dolar olarak kaydedildi. Microsoft, 3,15 trilyon dolarlık piyasa değeri ile en değerli halka açık şirket unvanını koruyor.

NVIDIA hisseleri, Mayıs ayında açıklanan ilk çeyrek kazançlarından bu yana %24’ten fazla artış gösterdi. Şirket, büyük bulut hizmeti sağlayıcılarına milyarlarca dolarlık yapay zeka çipleri satarak bu alanda yüzde 80 pazar payına sahip. Bu çipler, veri merkezlerinde kullanılıyor ve NVIDIA’nın gelirinin büyük bir kısmını oluşturuyor.

Yatırımcılar, NVIDIA’nın bulut şirketlerine yaptığı satışların büyümeye devam edeceğine inanıyor. En son çeyrekte, veri merkezi işinden elde edilen gelir, bir önceki yıla göre %427 artarak 22,6 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, şirketin toplam satışlarının yaklaşık %86’sını oluşturuyor. NVIDIA en değerli şirket olma yolunda ilerlerken hisseler de coştu.

Öte yandan, iPhone üreticisi Apple’ın satış büyümesi son aylarda durgunlaştı. Bu yıl Apple hisseleri yalnızca %5 artış gösterdi. En son üç aylık kazanç raporunda, genel satışların bir önceki yıla göre %4, iPhone satışlarının ise %10 düştüğü açıklandı. Apple, Çin’deki talep düşüşü, üretim sorunları ve yeni sanal gerçeklik başlığı Vision Pro’ya yönelik karışık tepkilerle ilgili zorluklarla karşı karşıya.

Apple, 1 trilyon ve 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket olma başarısını göstermişti. Uzun süre en değerli ABD şirketi olan Apple, bu yılın başlarında Microsoft tarafından geçildi. Microsoft, yapay zeka altyapısına olan talep sayesinde büyük bir değer artışı yaşadı. Görünen o ki yapay zeka yatırımcısı şirketler uzun vadede kazanacak. Bu yatırımlar sayesinde NVIDIA en değerli şirket olma yolunda son hız ilerliyor.

1991 yılında kurulan NVIDIA, başlangıçta 3D bilgisayar oyunları için donanım satıyordu. Şirket daha sonra kripto para madenciliği çipleri ve bulut abonelik hizmetleri sunmaya başladı. NVIDIA’nın hisseleri, yapay zeka işindeki gelişmelerle son beş yılda %3,290’dan fazla artış gösterdi. Mayıs ayında şirket, 10’a 1 hisse senedi bölünmesi duyurdu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce NVIDIA Microsoft’u da geçebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!