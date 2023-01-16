Son zamanlarda çok iyi günler geçirmese de hala dünyanın en değerli elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, tekrardan araçlarında bir fiyat düzenlemesi yaptı. Bunun sonucunda dünya genelinde tekrardan fiyatları düşüren şirket, en çok satan modellerinde indirim kararı aldı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu dev otomobil üreticisi 2022 yılında zor günler geçirse de Avrupa, Çin ve ana vatanı ABD’de hala ayakta. Her geçen gün rakipleri artan firma, rekabette arayı tekrardan açmak için araçlarının fiyatlarını düşürme politikası uygulayarak, daha fazla müşteri çekmek istiyor.

Tesla, Dünya Çapında Fiyatları Düşürdü

Elektrikli otomobil markası Çin, ABD, Almanya, Güney Kore, Japonya, Kanada, Avustralya ve diğer ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde fiyat indirimine gitti. Tesla, Çin ve ABD’de tüm modeller için kapsamlı ve büyük ölçekli bir fiyat indirimi açıkladı. Şirket ayrıca Almanya’da Model 3’ün fiyatını da düşürdü.

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Tesla, Daha Fazla Müşteri Çekmek İçin ABD’de Fiyatları Düşürdü

Söz konusu fiyat indiriminin ardından; Daha önce 46.990 dolar fiyatlı Tesla Model 3, artık 43.990 dolarlık yeni bir fiyat etiketine sahip. Söz konusu aracın yüksek performans için üretilen modeli Model 3 Performance’ın fiyatı ise 9000 dolarlık bir düşüş yaşayarak, 53.990 dolarlık bir fiyata satın alınabilir hale geldi.

Bununla beraber, Model Y’nin uzun menzilli versiyonunun fiyatı 13 bin dolarlık büyük bir indirim sayesinde 65.990 dolardan, 52.990 dolara düştü. Aracın en yüksek performans sergileyen versiyonu Model Y Performance’ın fiyatı ise yine 13 bin dolarlık bir indirim sonucunda 56.990 dolar oldu.

Tesla, Çin İçin Büyük İndirim Kararı Aldı

Bilmeyenler için, şirket 6 Ocak tarihinde Çin’de de büyük fiyat indirimleri yaptı. Model 3’ün başlangıç ​​fiyatı 229.900 yuan (34.000$) ve Model Y’nin başlangıç ​​fiyatı 259.900 yuan (39.000$) olarak güncellendi. Araçların teslimat süresi de 1-4 hafta arası olarak belirendi.

Güncel fiyat indirimleri:

Model 3 – fiyat 36.000 yuan (5.000$) düşürülerek 229.900 (34.000$) olarak belirlendi.

Model 3 yüksek performanslı – fiyat 20.000 yuan (2900$) indirim alarak 329.900 yuan’a (49.000$) düşürüldü

Model Y – fiyat 29.000 yuan (4300$) düşerek 259.900 yuan’a (39.000$) indi

Model Y’nin uzun pil ömrü versiyonu – fiyat 48.000 yuan (7100$) azalarak 309.900 yuan’a (46.000$) düştü

Model Y yüksek performanslı versiyon – fiyat 38.000 yuan (5600$) azalarak 359.900 yuan’a (53.600$) indi.