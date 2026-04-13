Türkiye’de engelli vatandaşların otomobil sahibi olmalarını sağlayan düzenlemelerde büyük bir değişikliğe gidildi. Bir süredir kamuoyunun takibinde olan ve ÖTV muafiyeti haklarını yeniden şekillendiren yasal düzenleme, parlamento aşamasını tamamlayarak yasalaştı. Peki, otomobil piyasasında dengeleri değiştirecek olan bu yeni ÖTV muafiyeti neleri kapsıyor?

Yeni dönemde ÖTV muafiyeti ve kapsamı

Kabul edilen bu yeni yasa ile birlikte, ÖTV muafiyeti kapsamında araç satın alma limitleri ve haktan yararlanma süreleri tamamen güncellendi. Meclis tarafından onaylanan düzenlemeye göre, daha önce 5 yıl olan muafiyetli araç yenileme süresi artık 10 yıla çıkarılmış durumda. Bu, kullanıcıların bir kez bu haktan yararlandıktan sonra ikinci bir araç alabilmek için 10 yıl beklemeleri gerektiği anlamına geliyor.

Hükümetin bu değişikliği yapmasındaki temel amaç, muafiyetli araçların ticari bir araç gibi sık sık alınıp satılmasının önüne geçmek ve sistemi suistimallerden korumak olarak değerlendiriliyor. 5 yıllık sürenin 10 yıla çıkarılmasıyla, aracın asıl ihtiyaç sahibi tarafından uzun süreli kullanımı hedefleniyor. Ancak doğal afet gibi istisnai durumlarda bu bekleme süresi şartı aranmayacak.

Yeni dönemde değişen kurallar

Satın alınabilecek araçlar için belirlenen üst limit 2.290.200 TL'den, 2.873.972 TL'ye çıkarıldı.

Muafiyet kapsamına girecek araçlarda en az yüzde 40 yerlilik oranı şartı aranmaya başlanacak.

Kaza, yangın veya sel gibi afetler sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar için 10 yıl bekleme şartı aranmadan yeni hak tanınacak.

Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli olup sağlık durumu nedeniyle ehliyet alamayanlar da haktan yararlanabilecek.

Düzenlemede yer alan yüzde 40 yerlilik şartı, otomotiv sektöründe yerli üretimi teşvik etmeyi amaçlayan stratejik bir adım olarak görülüyor. Bu durum, ithal ve lüks segment araçların muafiyet kapsamından çıkarılmasına, bunun yerine Türkiye’de fabrikası bulunan markaların modellerine odaklanılmasına yol açacak. Teknik açıdan bakıldığında, limit artışı güncel otomobil fiyatlarındaki artışa paralel bir iyileştirme sunsa da, yerlilik şartı seçenekleri belirli modellerle sınırlandırıyor.

ÖTV muafiyeti kapsamındaki araçlar listesi

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Sedan

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Renault Clio

Renault Duster

Renault Megane Sedan

Togg T10F

Togg T10X

Toyota C-HR

Toyota Corolla

Toyota Corolla Hybrid

Özellikle ortopedik engeli bulunan ancak sürücü belgesi alamayan vatandaşların kapsama dahil edilmesi, sosyal devlet ilkesi gereği önemli bir genişleme sağlıyor. Eskiden bu kişilerin haktan faydalanabilmesi için yüzde 90 engel oranı şartı aranıyordu. Şimdi ise yüzde 40 engel oranıyla birlikte, ehliyet sahibi olma zorunluluğu kalktığı için daha fazla birey bu imkana erişebilecek.

