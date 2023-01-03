Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2021’e göre %40 daha fazla satarak 1,3 milyon araç teslim ettiğini açıkladı. Açıklanan bu rakamlar, Elon Musk liderliğindeki otomobil üreticisi için yeni bir rekoru ve yıldan yıla teslimatlarda %40’lık bir büyümeyi temsil ediyor. Ancak, dördüncü çeyrek rakamları analistlerin beklentilerinin altında kaldı.

FactSet tarafından derlenen tahminlere göre, 31 Aralık 2022 itibariyle Wall Street, Tesla’nın yılın son çeyreği için 427.000 civarında teslimat bildirmesini bekliyordu. Aralık ayında güncellenen ve FactSet konsensüsüne dahil edilen tahminler 409.000 ile 433.000 arasında değişiyordu.

Bu daha yeni tahminler, Tesla yatırımcı ilişkileri başkan yardımcısı Martin Viecha tarafından dağıtılan şirket tarafından derlenmiş bir fikir birliği ile uyumluydu. Elektrikli araç endüstrisi araştırmacısı @TroyTeslike tarafından yayınlanan bu fikir birliği, 24 satış tarafı analistinin Tesla teslimatlarının çeyrek için ortalama yaklaşık 417.957 (ve tüm yıl için yaklaşık 1.33 milyon teslimat) beklediğini söyledi.

Toplam teslimat: 405.278

Toplam üretim: 439.701

Toplam yıllık teslimat: 1,31 milyon

Toplam yıllık üretim: 1,37 milyon

Tesla, bu yıl Austin, Texas ve Brandenburg, Almanya’da olmak üzere iki yeni fabrikada üretime başladı ve Fremont, California ve Şanghay’da üretimi artırdı. Ancak şirket, bölgelere göre üretim ve teslimat rakamlarını açıklamadı.

2022’nin dördüncü çeyreğinde Tesla, giriş seviyesi Model 3 sedan ve Model Y crossover teslimatlarının 388.131 adet olduğunu, daha üst seviye Model S sedan ve Model X SUV teslimatlarının ise 17.147 adet olduğunu söyledi.

Üçüncü çeyrek hissedar sunumunda Tesla; “Çok yıllı bir ufukta, araç teslimatlarında yıllık ortalama %50 büyüme elde etmeyi bekliyoruz. Büyüme oranı, ekipman kapasitemize, fabrika çalışma süremize, operasyonel verimliliğe ve tedarik zincirinin kapasitesine ve istikrarına bağlı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Dördüncü çeyrekte Tesla, marjları üzerinde baskı oluşturabilecek olsa da talebi artırmak için ABD, Çin ve başka yerlerde yüksek fiyat indirimleri ve diğer promosyonlar teklif etti. Elon Musk, yakın zamanda Tesla personeline gönderdiği bir e-postada çalışanlardan 2022 yılı sona ermeden önce müşterilere mümkün olduğunca çok araba teslim etmek için gönüllü olmalarını istedi.

Tesla’nın hisseleri son altı ayda yüzde 45’ten fazla düştü. Aralık ayında, birkaç analist, rakiplerin artan sayıda hibrit ve tamamen elektrikli ürünlerine kıyasla nispeten pahalı olan Tesla elektrikli araçlarına olan talebin zayıflamasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Tesla, Biden’ın yerli üretim ve tamamen elektrikli otomobil alımları için teşvikler içeren Enflasyon Düşürme Yasası’nın avantajlarından bu yıl yararlanmaya hazırlanıyor.

İçindekiler Düşüşün sebebi

Düşüşün sebebi

Hem perakende hissedarları hem de analistler, Tesla’nın 2022’de düşen hisse fiyatının bir kısmını sözde Twitter’a bağladı. Musk, Twitter’ın satın alımını finanse etmek için geçen yıl milyarlarca dolar değerindeki Tesla varlıklarını sattı. Bu anlaşma ekim sonunda kapandı, Musk kendisini Twitter’ın CEO’su olarak atadı ve şirkette ve sosyal medya platformunda kapsamlı değişiklikler yaparak tartışmalara yol açtı.

Bu yıl, potansiyel müşteriler artan faiz oranları ve durgunluk endişeleri nedeniyle motor endüstrisinin yavaşlayan taleple karşı karşıya kalması bekleniyor. Yatırımcılara yaptığı açıklamada Tesla, yıl boyunca önemli Covid-19 ve tedarik zinciriyle ilgili zorluklarla uğraşması gerektiğini söyledi.

Bu arada salı günü Güney Kore’deki yetkililer, müşterilerine elektrikli araçlarının düşük sıcaklıklarda daha kısa sürüş menzili hakkında bilgi vermediği için Tesla’ya 2,2 milyon dolar para cezası vereceklerini söyledi. Kore Adil Ticaret Komisyonu ayrıca, şirketin “arabalarının tek bir şarjla sürüş mesafelerini, benzinli araçlara kıyasla yakıt maliyet etkinliğini ve hızlı şarjlarının performansını” abarttığını söyledi.

Dünyanın en değerli otomobil üreticisinin karşılaştığı lojistik sorunları vurgulayan yılın dördüncü çeyreğinde teslimatlar, Tesla’nın ürettiğinden yaklaşık 34.000 daha azdı. Daha önce ürettiği kadar çok araç teslim etmeyi başardığı için bu eksiklik Tesla için alışılmadık bir durum. Fakat CEO Elon Musk, sorunu çözmek için çalıştığını söyledi.

Diğer otomobil üreticileri gibi Tesla da önümüzdeki yıl, müşteriler artan borçlanma maliyetleri ve ekonomik yavaşlama endişeleri ile uğraşırken, araçlara olan talebin yavaşlama potansiyeli sorunuyla karşı karşıya kalacak.

Tesla ayrıca, Ford ve General Motors gibi geleneksel motor imalat devlerinin yanı sıra ABD’de Rivian ve Lucid ve Çin’de BYD ve Nio gibi pazara yeni girenlerle de rekabet ediyor.

Şirketin 2022’nin dördüncü çeyreğine ve tüm yıla ilişkin mali sonuçlarını 25 Ocak’ta açıklaması planlanıyor.

Tesla’nın hisseleri, yatırımcıların üretim kesintilerinden, talepteki yavaşlamadan ve Musk’ın Twitter’a odaklanmasından endişe duymasıyla, 2010’da halka açılmasından bu yana en kötü yılı olan 2022’de %65 düştü. Multi-milyarder, sosyal medya platformunu ekim ayı sonunda 44 milyar dolara satın aldı ve o zamandan beri zamanının çoğunu Twitter üzerinde çalışarak geçirdi.