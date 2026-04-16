İnsanlığın uzay keşfindeki yeni dönemini simgeleyen tarihi bir an geride kaldı. NASA tarafından yürütülen Artemis 2 misyonu, 50 yılı aşkın bir aradan sonra Ay yörüngesine gönderilen ilk insanlı araç olan Orion kapsülünün sağ salim geri dönmesiyle tamamlandı. Görevi başarıyla yerine getiren dört astronot, 10 günlük serüvenin ardından Dünya atmosferine giriş yaparak okyanus sularıyla buluştu. Peki bu tarihi yolculuk uzay araştırmaları için ne anlama geliyor?

İçindekiler Artemis 2 görevinin detayları ve Ay yörüngesindeki başarılar

Artemis 2 görevinin detayları ve Ay yörüngesindeki başarılar

Artemis 2 kapsamında uzaya çıkan mürettebat, yolculuk boyunca Dünya ile Ay arasındaki mesafeyi katederek yaklaşık 407 bin kilometrelik bir uzaklığa ulaştı. Bu mesafe, bir insanlı uzay aracının gezegenimizden şimdiye kadar katettiği en uzak nokta olarak kayıtlara geçti. NASA yetkilileri, Orion kapsülü aracının California açıklarındaki Pasifik Okyanusu’na tam olarak öngörülen vakitte indiğini duyurdu.

Saatte 30 kilometre hızla sulara iniş yapan kapsülün soğuması için bir süre beklendi. Ardından yardım ekipleri botlarla kapsüle ulaştı ve astronot ekibiyle ilk teması kurdu. Komutan Reid Wiseman liderliğindeki ekipte pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı Jeremy Hansen yer aldı. Görev süresince toplamda 1 milyon 118 bin kilometre yol kat eden ekip, uzay aracının sistemlerini zorlu koşullarda test etti.

Artemis 2 misyonu, yalnızca bir test uçuşu olmanın ötesine geçerek bilimsel açıdan da paha biçilemez veriler sağladı. Ekip, Ay yüzeyinin daha önce insan gözüyle hiç görülmemiş ve bu kadar yakından görüntülenmemiş kısımlarını kayıt altına aldı. Bu görüntüler, gelecekte Ay yüzeyine iniş yapılması planlanan Artemis 3 misyonu için kritik bir hazırlık adımı niteliği taşıyor. Uzmanlar, bu başarılı dönüşle birlikte insanlı uzay görevlerinin yeniden ivme kazandığını belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Artemis 2 mürettebatını kutladı. Trump paylaşımında, “Tüm yolculuk olağanüstüydü, iniş kusursuzdu ve ABD Başkanı olarak, bundan daha gururlu olamazdım.” ifadelerini kullandı. Yolcuları Beyaz Saray’a davet eden Trump, “Hepinizi yakında Beyaz Saray’da görmeyi dört gözle bekliyorum. Bunu tekrar yapacağız ve ardından, bir sonraki adımı gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu.

Pasifik Okyanusu’nda güvenli bir şekilde gemiye alınan astronot grubunun sağlık durumlarının oldukça iyi olduğu bildirildi. Dünya yer çekimine hızlı şekilde uyum sağlayan ekip, helikopter yardımıyla yakındaki bir gemiye nakledildi. Orion kapsülü ise incelenmek üzere üsse götürülmek üzere kurtarma gemisine yüklendi. NASA, bu başarının ardından Ay yüzeyine fiziksel iniş hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Tarihi yolculuğun başlangıcı 1 Nisan tarihinde Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden yapılan fırlatma ile gerçekleşti. 10 gün süren ve 11 Nisan’da biten bu yoğun mesai boyunca mürettebat, derin uzaydaki yaşam destek sistemlerini ve navigasyon araçlarını bizzat deneyimledi. Artemis 2 astronotları, Ay’ın öte tarafındaki daha önce keşfedilmemiş alanları fotoğraflayan ilk insanlar olarak modern uzay tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdı.

