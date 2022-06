Otomobil üreticisinden alınan en son bilgilere göre 2023’ten itibaren üretime girmesi planlanan Tesla Cybertruck, hala geliştirme aşamasında olduğu için nadiren sokaklarda gezinirken göründü. Pazartesi günü, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir etkinlikte elektrikli toplayıcının bir prototipi ortaya çıktı ve uzun zamandır beklenen lansmanın ilginç ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Elon Musk firması tarafından üretilen kamyonun görünümü, dünyanın en büyük enerji depolama istasyonlarından birinin faaliyet göstereceği California, Moss Landing’deki Tesla Megapack projesinin resmi lansmanı sırasında gerçekleşti. Halihazırda fütüristik görünümüyle bilinen araç, aşağıdaki videoda da görüldüğü gibi olay yerine gelirken görüntülendi.

Görselde, etkinliğe götürülen modelin, Electrek‘in vurguladığı gibi, elektrikli kamyonetin diğer nadir görülen anlık görüntülerinde görülenden farklı bir ön cam sileceği olduğunu fark etmek mümkün. Geçen yılın sonunda, şirketin yine California’daki Freemont’taki fabrikasında yapılan bir kayıt, ön camın neredeyse tüm uzunluğunu kaplayan devasa bir parça gösterdi.

Görülen ünite, Cybertruck’ın ön ucunun bu alanının sadece bir kısmını kapsayan çok daha küçük bir aksesuara sahip. Tasarımdaki değişiklik, dev temizleyiciyi üretim versiyonundan çıkarmanın nedenlerini açıklamayan Musk’ın kendisi tarafından zaten tahmin edilmişti.

Tesla’nın elektrikli kamyoneti kabininin iç kısmının bir kısmını da yayıncı KSBW tarafından kaydedildi. qKanal tarafından yapılan görüntülerdireksiyon simidini otomobil üreticisi tarafından duyurulan joystick formatında gösteriyor.

BREAKING: New updated Tesla Cybertruck interior seen for the first time up close in new photos posted by @ksbw.

The gauge cluster can be seen on the left. Very interesting small window around the A pillar. pic.twitter.com/Ls6lOOSyEj

— Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) June 7, 2022