Polestar 2 sonunda uzun zamandır beklenen Apple CarPlay desteğini alıyor, elektrikli araç üreticisinin, Apple’ın yeni nesil CarPlay’in ön izlemesini yaptığı aynı gün açıklamış olması, işlerin kafa karıştırıcı hale geldiği anlamına geliyor. Polestar 2 ilk duyurulduğunda, otomobil üreticisi Android Automotive işletim sistemiyle çalışan kontrol panelinin aslında Apple’ın akıllı telefon projeksiyon sistemini desteklemediğini itiraf etmişti. Şirket, bunun yerine Polestar 2’nin OTA güncellemelerinin bir parçası olarak devam edeceğine söz verdi. Başlangıçta, bunun 2021 ortalarında geleceği söylenmişti.

iPhone’u tercih eden Polestar 2 sahipleri, akıllı telefonları için basit Bluetooth desteğine sahipti. Aracın bağlı bir telefondan yansıtılmak yerine yerel olarak Google’ın işletim sisteminin araca özel bir varyantını çalıştırdığını etkili bir şekilde gören Android Otomotiv İşletim Sistemi, Google Haritalar ve Google Asistan ile birlikte Spotify gibi hizmetler için uygulamalara sahiptir. Apple Music’i kullanılmak istense, bunu Bluetooth aracılığıyla bir iPhone’dan aktarmak gerekiyor.

Artık Polestar 2 sahiplerinin sabırsızlıkla bekleyecekleri bir CarPlay OTA tarihi var. Otomobil üreticisi Twitter‘da Apple CarPlay’in elektrikli araca Haziran 2022‘de geleceğini doğruladı. Bu, geçmişte tarayıcı desteği ekleyen ve düşük sıcaklık performansını ayarlayan kablosuz olarak gönderilen bir dizi güncellemenin en sonuncusu olacak.

Apple CarPlay will come to Polestar 2 as part of an OTA update later this month. We're also thrilled to announce that the next generation of CarPlay will be coming to Polestar cars in the future. pic.twitter.com/iaG9aRmyER — Polestar (@PolestarCars) June 6, 2022

Polestar 2, yeni nesil Apple CarPlay’i alacak mı?

Polestar 2’nin yalnızca CarPlay’in mevcut yinelemesini değil, aynı zamanda Apple’ın WWDC 2022‘de açıkladığı yeni nesil sürümünü de alacağı anlamına geldiğini varsaymak güzel olurdu. Sorun şu ki, Polestar’ın söylediği tam olarak bu değil.

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Otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, “Gelecek nesil CarPlay’in gelecekte Polestar otomobillerine geleceğini duyurmaktan da heyecan duyuyoruz” dedi.

Apple CarPlay, Android Auto gibi bir akıllı telefon projeksiyon sistemi olsa da, işlem araçta değil telefonda gerçekleşir, bu, gösterge panelinin hiçbir şeyde rol oynamadığı anlamına gelmez. Apple’ın iOS 13‘te CarPlay’e çoklu ekran desteği eklediğinde gördüğümüz gibi, iPhone bunu kaldırabiliyor diye, CarPlay desteği talep etmiş olsalar bile araçların kendilerinin yararlanabileceği anlamına gelmiyordu.

Polestar mevcut aracı için güncellemeler ve yükseltmeler göz önünde bulundurarak tasarladı ve yol boyunca iyileştirme için açık bir boşluk var. Gerçek şu ki, yeni nesil CarPlay gibi karmaşık yeni bir özellik için tam olarak hangi donanımın gerekli olacağını tahmin etmek zor. Apple’ın yeni sistemi 2023’te piyasaya sürülmeye başladığında Polestar 2’nin mimarisinin buna hazır olacağına dair hiçbir şey söylenemez. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.