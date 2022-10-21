Tesla 2022 üçüncü çeyrek mali tablosunu Çarşamba günü (19) yayınladı ve hissedarlar için hem iyi hem de kötü haberler getirdi. Raporda öne çıkan noktalardan biri, dönem içinde net gelirin yüzde 103 oranında artarak 3,2 milyar dolarına ulaştı.

Düzeltilmiş hisse başına kazançta da iyi sonuçlar kaydedilmiş ve tahmin edilen 0,99 ABD dolarının üzerinde, 1,05 ABD dolarında kalmıştır. Düzeltilmiş faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâr, 2021’in üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 55 artışla 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Buna karşılık, Elon Musk’ın otomobil üreticisinin bu yılın üçüncü çeyreğindeki toplam geliri, 2021’in aynı döneminde elde edilen miktara kıyasla yüzde 56’lık bir artışla 21,4 milyar doalr olarak gerçekleşti. İyileşmeye rağmen bu rakam, piyasanın beklediği 21,9 milyar doların altında kaldı.

Elektrikli otomobil satışları ABD’deki yüksek enflasyondan etkilenebilir.

Yine belgeye göre, üç aylık otomotiv geliri 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre yüzde 55 artış kaydetti. Otomotiv brüt kârında ise ulaşılan rakam yüzde 42’lik bir artışla 5,2 milyar dolara ulaşmıştır.

İçindekiler Ekonomik yavaşlama satışları etkileyebilir

Ekonomik yavaşlama satışları etkileyebilir

Tesla’nın 2022’nin üçüncü çeyreğindeki mali sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bazı analistler, elektrikli otomobil üreticisinin yılın son üç ayındaki iyi rakamları tekrarlamakta zorlanabileceğine inanıyor. Ekonomideki yavaşlamanın bir sonraki bilanço üzerinde doğrudan bir etkisi olmalıdır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde artan enflasyonla birlikte, üreticinin şu anda uyguladığı fiyatları ve halihazırda yüzde 30,5’ten yüzde 27,9’a düşmüş olan marjı koruyamayacağı tahmin ediliyor. Değerlerdeki artış talebi etkileyerek yıl sonuna kadar satışları yüzde 50 artırma hedefine ulaşılmasını zorlaştırabilir.

Rekor rakamlar sunan rapora rağmen, Tesla’nın hisseleri belgenin yayınlanmasından kısa bir süre sonra düştü, hatta New York’taki ticarette yüzde 7’ye varan bir düşüş kaydetti.

Kaynak: InfoMoney, Folha de S.Paulo, The Economic Times