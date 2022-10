Daha önce WhatsApp, kullanıcıların “son çevrimiçi görülme” durumlarını gizlemelerine izin veriyordu, ancak yine de kullanıcının çevrimiçi olduğu zaman gösteriliyordu. Şimdi WhatsApp, kullanıcıların çevrimiçi durumlarını kimin göreceğini ve kimin görmeyeceğini seçebilecekleri bir özellik yayınladı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg kısa bir süre önce WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlar için daha fazla gizlilik sağladığını iddia etmişti. Mesaşlajma uygulaması, kullanıcılara çevrimiçi durumlarını istenmeyen izleyicilerden koruma kontrolü veren başka bir gizlilik katmanı ekledi. Özellik hakkındaki söylentiler Temmuz ayında başladı ve dört ay sonra WhatsApp bunların doğru olduğunu kanıtladı.

More privacy, more control 🔒 #MessagePrivately with multiple layers of protection on WhatsApp. pic.twitter.com/tsiTOMGjIs

— WhatsApp (@WhatsApp) October 20, 2022