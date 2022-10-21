Daha önce WhatsApp, kullanıcıların “son çevrimiçi görülme” durumlarını gizlemelerine izin veriyordu, ancak yine de kullanıcının çevrimiçi olduğu zaman gösteriliyordu. Şimdi WhatsApp, kullanıcıların çevrimiçi durumlarını kimin göreceğini ve kimin görmeyeceğini seçebilecekleri bir özellik yayınladı.

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Meta CEO’su Mark Zuckerberg kısa bir süre önce WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlar için daha fazla gizlilik sağladığını iddia etmişti. Mesaşlajma uygulaması, kullanıcılara çevrimiçi durumlarını istenmeyen izleyicilerden koruma kontrolü veren başka bir gizlilik katmanı ekledi. Özellik hakkındaki söylentiler Temmuz ayında başladı ve dört ay sonra WhatsApp bunların doğru olduğunu kanıtladı.

More privacy, more control 🔒 #MessagePrivately with multiple layers of protection on WhatsApp. pic.twitter.com/tsiTOMGjIs — WhatsApp (@WhatsApp) October 20, 2022

Kullanıcılar Ayarlar > Gizlilik > Son Görülme ve Çevrimiçi seçeneğine tıklayarak çevrimiçi durumlarını seçili kişilerden gizleyebiliyor. Ardından dört seçenekten herhangi birini seçebilirler: Herkes, Kişilerim, Kişilerim hariç ve Hiç kimse seçeneklerinden birini seçebilir ve çevrimiçi durumları için aynı tercihleri belirleyebilirler.

Bunun dışında, WABetaInfo’ya göre, bazı WhatsApp beta test kullanıcıları daha önce hem iOS hem de Android için WhatsApp’ta anketler oluşturabiliyordu. Ancak, anketleri görüntüleme seçeneği artık Windows için WhatsApp’ta da mevcut. Tüm kullanıcılar anketlerini oluşturamazken, yine de oy kullanabilir ve sonuçları görüntüleyebilirler.

WhatsApp sohbetlerinde paylaşılan fotoğrafları yakınlaştırıp uzaklaştırma ve başka bir kullanıcı aradığında bildirim alma gibi küçük güncellemeler de beta sürümüne eklendi. Ayrıca, GIF ve Emoji panellerini açma, yeni sohbetler başlatma ve yeni sohbetler oluşturma gibi eylemler için bir klavye kısayolları listesi WhatsApp’ın ayarlarına eklendi. Kısayolların tam listesini burada görebilirsiniz. Güncellemelere erişmek için kişilerin beta programının bir parçası olması ve Windows için WhatsApp’ın en son sürümüne sahip olması gerekiyor.

Kaynak: WABetaInfo