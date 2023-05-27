Alman Handelsblatt gazetesi, bir çalışanın verileri sızdırmasının ardından çılgın milyarder Elon Musk’ın göz bebeği Tesla’ya ait 23.000’den fazla dahili dosya ve belgeye ulaştı. Dosyalarda 100.000’den fazla mevcut ve eski çalışanın kişisel bilgilerinin yanı sıra Tesla’nın gelişmiş sürüş destek sistemleri otopilot ve tam otonom sürüş ile ilgili binlerce sorun raporu da yer alıyor. Tesla’nın yardımcı sistemleri aslında bir tehlike mi?! İşte sızdırılan belgelerde yer alanlar!

Tesla Sürüş Sistemleri Beklendiği Gibi Çalışmıyor!

Paylaşılan belgelerdeki yardımcı sürüş sistemleri ile ilgili en eski şikayetler 2015 yılına, en yenileri ise Mart 2022’ye kadar uzanıyor. Şikayetlerin çoğu ABD’den gelse de Avrupalı ve Asyalı müşterilerin sorunları da verilere yansıyor.

2.400’den fazla şikâyette ani istenmeyen hızlanma sorunları olduğu iddia ediliyor. Otopilot ve tam otonom sürüş son birkaç yıldır manşetlerin odağında olsa da, 2010’ların ortalarında Tesla’ların kendi kendine hızlandığına dair çok sayıda rapor vardı.

2010 yılında Tesla’ların hatalı otopilot sistemleri hakkında ABD’de en az 232 vaka rapor edilmişti. Ancak bu gibi durumlarda sıklıkla olduğu gibi, ABD’nin Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi bir donanım veya yazılım sorunu olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadı, bunun yerine sürücüler kusurlu bulundu.

1.500’den fazla şikayet ise, 139 hayali frenleme ve 383 hayali durma vakası da dahil olmak üzere Tesla’larda frenleme sorunları olduğunu iddia ediyor. Şubat 2022’de, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi’nin, Washington Post’taki bir makalenin konuya dikkat çekmesinin ardından Tesla’nın hayali frenleme sorununa ilişkin bir güvenlik soruşturması açtığı biliniyordu. Ancak bu yanlış frenleme sorunu devam etti ve Tesla’nın tam otonom sürüş beta programını tüm araç sahiplerine açmasının ardından bu hata bir günde sekiz araçlık bir çarpışmaya neden oldu.

Handelsblatt, fren sorunlarıyla bağlantılı 1.000’den fazla kaza ve müşterilerin sürücü asistanlarıyla ilgili güvenlik endişelerini bildirdiği 3.000’den fazla kayıt olduğunu söylüyor.

Birçoğumuz, sosyal medyada Tesla araçların çarpışmaları çok önceden algılayıp saniyeler içerisinde sürücülerini kurtardıklarında dair videolar görüyoruz. Bu rapor ise videolarda gördüklerimizin aslında sınırlı sayıda örnekler olduğunu ve durumun daha farklı olduğunu iddia ediyor.

Yakın zamanda ülkemizde satışa başlayan ve Togg’a rakip olan Tesla hakkındaki bu şikayetlerin endişe verici olduğunu söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla’ların otopilot sistemleri doğru mu çalışıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!