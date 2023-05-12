Geçtiğimiz gün paylaştığımız haberde sizlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı bir televizyon programında, ek eğitimle birlikte bundan sonra 125 cc altındaki motosikletlerin B sınıfı ehliyetlerle kullanılabileceğini açıkladığı bilgisini paylaşmıştık. Bu haberin ardından araba almakta zorluk çeken vatandaşlar, 125 cc altı motosikletlere gözünü dikti. İşte 125 cc altı motosiklet önerileri!

50 cc Motosikletler

Araba fiyatlarının hayli arttığı bugünlerde özgür ruhlu kişilerce en çok tercih edilen 50 cc motorlara da talep artmış durumda. Tek kişilik konforlu bir taşıt olan bu motorlar, masrafsız ve kolay kullanılabilir oluşuyla da kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Yakıttan da zamandan da tasarruf etmek istiyorum diyenler, 50 cc motorlara yoğun ilgi gösteriyor.

Mondial Wing 50 – 23.317 TL

Kuba Brilliant 50 – 33.640 TL

Kuba TK03 – 34.916 TL

RKS Bitter 50 – 35.798 TL

Yuki Risotto – 39.900 TL

Vespa Sprint – 98.900 TL

100 – 110 cc Motosikletler

Motosiklet konusunda daha tutkulu olan ve 50 cc’den daha fazla güç isteyen kullanıcılara hitap eden 100 – 100 cc motosiklet modelleri, sundukları daha üstün performans ile 50 cc motorlara kıyasla daha ağır yük taşıyacak ya da sürekli yokuşlu yollarda yolculuk edecek kişiler tarafından tercih ediliyor.

Mondial 100 UAG (100 cc) – 22.364 TL

Yuki Gusto (100 cc) – 26.250 TL

Kuba CG 100 (100 cc) – 29.203 TL

Kuba Rocca (100 cc) – 30.624 TL

Kuba Çita 100R (100 cc) – 31.218 TL

Mondial Fury (110 cc) – 31.382 TL

Yuki Route (110 cc) – 36.900 TL

TVS Wego (110 cc) – 42.000 TL

TVS Jupiter (110 cc) – 42.000 TL

Honda Dio (110 cc) – 62.900 TL

110 – 124 cc Motosikletler

110 cc gücün yetmediği, macera tutkunları ve güç sevenler tarafından tercih edilen 110 – 124 cc modeller de listemizde yer alıyor. Bu modeller genelde biraz daha yüksek güç ve hız isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Kuba Superlight 125 (124cc) – 59.392 TL

Honda MSX125 (124cc) – 91.400 TL

Suzuki Address 125 (124cc) – 87.900 TL

Honda Super Cub C125 (124cc) – 117.300 TL

Honda Monkey (124cc) – 119.000 TL

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce B sınıfı ehliyet ile motosiklet kullanabilme kararı 125 cc altı motor satışlarını etkiler mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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