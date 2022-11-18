Tesla, bu hafta Çarşamba günü İtalya’da Supercharger pilot programını resmen başlatarak Tesla olmayan araç kullanıcılarının da İtalya’daki Supercharger ağını kullanmasına izin verdi. Firma, Kasım 2021’de başlatıldığından bu yana pilot programını 15 Avrupa ülkesine genişletti. Pilot program, şirketin araçları dışındaki elektrikli araç sahiplerinin şirketin Süper Şarj istasyonlarından herhangi birinde 150 ila 250 kilovat arasında şarj etmelerine olanak tanıyor. Aslında bu, Tesla dışı sürücüler tarafından Supercharger’ların kullanımını değerlendirmek için bir test programı olarak sayılıyor. Yakında diğer ülkelere de gelmesini beklediğimiz program İtalya’da müşterilerini bekliyor. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Tesla, Supercharger Pilot Programı İçin 15 Ülkeyle Anlaştı

Bahsettiğimiz gibi Amerikan otomobil şirketi, Avrupa Kıtasında ilk olarak İtalya’da stratejisini test edecek. Ardından Kasım 2021’de anlaşmalı olduğu ülkelerde yeni herkese açık şarj istasyonlarını göreceğiz. Fakat dev firma bunla yetinmek istemiyor. Şirket anlaştığı ülke sayılarını genişletmek için elinden geleni yapıyor. En son hedef ise pilot uygulama tamamlandığında bu stratejiyi küresele yaymak olacak.

Tesla’nın ana vatanı ABD’nin geniş bir elektrikli araç şarj altyapısı ağına sahip olmasına rağmen, hala mevcut elektrikli araç şarj talebini karşılayamıyor gibi göründüğünü belirtmek gerekiyor. Bu nedenle, piyasanın açık lideri Tesla kendi ülkesinde de çalışmalara başlayacak. Hükümetle beraber ilerlemek isteyen şirket, Eyalet yollarına Supercharger sistemlerini kurabilir.

Pilot projenin bu 15 ülkede devam ettirilmesi planlanıyor:

Fransa

Hollanda

Norveç

Birleşik Krallık

İspanya

İsveç

Belçika

Avusturya

Danimarka

Finlandiya

Almanya

Lüksemburg

İsviçre

İzlanda

İtalya

İlginizi çekebilir: Tesla, Otomobil Üreticilerini Ortak Şarj Konektörü Kullanmaya Çağırıyor!