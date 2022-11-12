AB, akıllı telefonlarda tek tip şarj cihazına geçilmesi gerektiğini söylemişti. Benzer bir adımı elektrikli otomobil tarafında Tesla yapmak istiyor. Kuzey Amerika Şarj Standardı veya kısaca NACS olarak adlandırılan Tesla fişi, Tesla tarafından tasarlandı. Bu nedenle sadece Tesla araçlarda ve Tesla şarj istasyonlarında mevcuttu.

Tesla, elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak için şarj konektörünün tasarımını diğer otomotiv devleri ile paylaşacağını duyurdu. Bu, diğer otomobillerin ilerleyen zamanlarda Tesla’nın sahip olduğu Supercharger ağını kullanabileceği anlamına geliyor. Tesla’nın NACS konektörü pazarın %60’ından fazlasını temsil ediyor.

Diğer otomobil üreticilerinin hatırı sayılır bir kısmı CCS şarj konektörünü kullanıyor. Tesla’nın, diğer otomobil üreticilerinin gerisinde kalmamak için böyle bir hamle yaptığı düşünülüyor. Çünkü dünyada otomobil denilince akla ilk gelen markaların büyük bir çoğunluğu CCS şarj konektörünü kullanıyor. Diğer üreticiler elektrikli araç sayısını arttırınca otomatik olarak CCS şarj konektörünü kullanan araçlarda artacak ve Tesla geride kalacaktı.

NACS şarj konektörü CCS şarj konektörüne göre daha küçük bir yapıya sahip. Bu sayede şarj cihazını taşımak daha kolay. Tabii araç üzerindeki şarj girişinin kaplayacağı yeri de unutmamak lazım. Daha küçük şarj soketini gizlemek daha kolay olacaktır.

CCS şarj konektörünün NACS şarj konektörüne göre daha büyük olmasının sebebi AC ve DC için ayrı konektörler içermesi. Tesla’ya göre daha küçük fiş 1 MW’a kadar DC gücü işleyebilir ve tek bir konektör aracılığıyla hem DC hem de AC kullanabilir. Daha büyük konektör demek neredeyse 20 dolar fiyat farkı demek. Böyle söyleyince kulağa çok gelmiyor ancak GM ve Ford’un yılda 1 milyon araba üretmek istediğini düşünecek olursak 20 milyon dolar oldukça fazla bir fiyat farkı.

Diğer elektrikli otomobil şarj istasyonları NACS desteklerse bu durum en çok Tesla kullanıcılarının işine gelecek ve kullanıcılar yanlarında ekstra bir dönüştürücü taşımak zorunda kalmayacak.

Tesla, konektörünün tasarımını ve özelliklerini kamuya açık hale getirdi ve resmi bir rapora göre şirket, NACS’yi kamu standardına dönüştürmek için ilgili standart kuruluşları ile temas halinde.

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