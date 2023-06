Tesla otomobillerinde bulunan gizli bir özellik, sistemin standart versiyonunda olduğu gibi, süreçteki insan müdahalesini ortadan kaldırarak tamamen otonom sürüşü etkinleştirilmesini sağladığı ortaya çıktı. Bu özellik, haberi geçtiğimiz Cumartesi günü (17) Twitter profilinde paylaşan “Green” lakaplı hacker tarafından keşfedildi.

Otomobil üreticisinin elektrikli otomobillerinin teknolojilerini önceden tahmin etmesi ve otomobillerdeki hataları keşfetmesiyle tanınan güvenlik araştırmacısı, araç bilgisayarındaki özelliği nasıl bulduğuna dair ayrıntı vermedi. Ancak, Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) sisteminin kilidi açılmış bu versiyonunun çalışır durumdaki videolarını kaydedip yayınladı.

Tesla’nın CEO’suna atfen “Elon Modu” olarak adlandırdığı gizli özellik FSD’yi tetikliyor ve sürücünün aracın kendi kendini sürmesine eşlik etmesini gerektirmiyor. Geleneksel versiyonunda, mekanizma sürücüyü zaman zaman direksiyon simidine basmaya zorlayarak direksiyona dikkat ettiğini onaylıyor.

Impressions after nearly 600 miles on 11.4.3 with Elon mode (could not get a non-Tesla car to try in time).

It went much better than the prior experiment obviously.

Many contributing factors. I was not as late so I did not mind as much (still ended up 5 minutes late solely

