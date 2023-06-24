Tesla otomobillerinde bulunan gizli bir özellik, sistemin standart versiyonunda olduğu gibi, süreçteki insan müdahalesini ortadan kaldırarak tamamen otonom sürüşü etkinleştirilmesini sağladığı ortaya çıktı. Bu özellik, haberi geçtiğimiz Cumartesi günü (17) Twitter profilinde paylaşan “Green” lakaplı hacker tarafından keşfedildi.

Otomobil üreticisinin elektrikli otomobillerinin teknolojilerini önceden tahmin etmesi ve otomobillerdeki hataları keşfetmesiyle tanınan güvenlik araştırmacısı, araç bilgisayarındaki özelliği nasıl bulduğuna dair ayrıntı vermedi. Ancak, Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) sisteminin kilidi açılmış bu versiyonunun çalışır durumdaki videolarını kaydedip yayınladı.

Tesla’nın CEO’suna atfen “Elon Modu” olarak adlandırdığı gizli özellik FSD’yi tetikliyor ve sürücünün aracın kendi kendini sürmesine eşlik etmesini gerektirmiyor. Geleneksel versiyonunda, mekanizma sürücüyü zaman zaman direksiyon simidine basmaya zorlayarak direksiyona dikkat ettiğini onaylıyor.

Impressions after nearly 600 miles on 11.4.3 with Elon mode (could not get a non-Tesla car to try in time).

It went much better than the prior experiment obviously.

Many contributing factors. I was not as late so I did not mind as much (still ended up 5 minutes late solely — green (@greentheonly) June 17, 2023

Bu teknoloji gereksinimi genellikle sürücüleri rahatsız eder, ancak sürücüyü izlemek için gerekli ekipman olan dahili kamera olmadan Tesla Model X’in eski bir versiyonunda %100 otonom sürüşü etkinleştirmeyi başaran Green’in başına böyle bir şey gelmedi. Hacker, aracı eller serbest olarak sürerken iki saatlik kayıtlara sahip olduğunu iddia ediyor.

İçindekiler Musk zaten tamamen otonom araba sözü vermişti

Musk zaten tamamen otonom araba sözü vermişti

Güvenlik uzmanı tarafından keşfedilen Tesla’nın otomobillerindeki gizli özellik gibi, aracın insan müdahalesi olmadan sürülmesini sağlayan bir işlev şu anda sadece Elon Musk’ın bir vaadi. Geçen yılın sonlarında milyarder, teknolojinin yakında kullanıma sunulacağını ima etmişti.

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Otomobil üreticisi patronun 2017’de %100 otonom araçlara sahip olacağını söylemesi gibi başka durumlarda da benzer vaatlerde bulunuldu. Ancak şu ana kadar FSD’nin yalnızca sürücülerin denemek için 15.000 ABD doları ücret ödemesi gereken beta sürümü ve yalnızca sürücüye yardımcı olan daha basit Autopilot özelliği mevcut.

Sistemin güvenliği, sürücünün katılımını gerektiren versiyonun son yıllarda birkaç kazaya karışmış olması nedeniyle, özelliğin herkese sunulmasını zorlaştıran bir faktör olabilir. Şubat ayında Tesla, mekanizmada bulunan ve çarpışma riskini artıran sorunları gidermek için bir güncelleme yayınladı.

Hacker’ın söylediği gibi, yazılım şu anda FSD’yi incelemeye başladığı 2017’dekinden daha güvenli. Yukarıdaki videonun yazarı, teknolojinin otoyollarda “yavaş” sürdüğü ve rastgele şerit değiştirebildiği yorumunu yaptı ve ayrıca kendisi tarafından yaratılan ve üreticiyle herhangi bir ilişkisi olmayan bir isim olan Elon Mode’un verimliliğinden etkilenmediğini söyledi.