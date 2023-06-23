Sony’nin Snapdragon platformlarına olan işbirliğini genişletmesi, gelecek nesil premium, yüksek ve orta seviye akıllı telefonlar için büyük bir potansiyel sunuyor. Qualcomm Technologies’in gelişmiş Snapdragon mobil platformları, Sony’nin akıllı telefon hatlarına entegre edilecek ve kullanıcılara daha yüksek performans, gelişmiş işlevsellik ve sürükleyici kullanıcı deneyimleri sunacak.

Bu işbirliği, mobil teknolojide yeni sınırların keşfedilmesine ve akıllı telefon endüstrisinin ilerlemesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Hem Qualcomm hem de Sony, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi çözümler geliştirme ve rekabetçi bir avantaj elde etme konusunda kararlı görünüyor.

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Bu işbirliği, Qualcomm Snapdragon platformlarının Sony’nin akıllı telefonlarına entegrasyonu ile sonuçlanacak ve bu da kullanıcılara daha iyi bir performans, daha hızlı işlemler ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunacaktır. Her iki şirketin teknolojik uzmanlığı ve yenilikçi yaklaşımı, kullanıcıların günlük hayatta daha fazlasını yapmalarını sağlayacak akıllı telefonlar için yeni ve heyecan verici özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayacak.

Ortaklık hakkında yorum yapan O.H. Qualcomm CDMA Technologies kıdemli başkan yardımcısı ve Qualcomm Asya-Pasifik (APAC) başkanı Kwon şunları söyledi; Tüketicilere yeni nesil birinci sınıf mobil teknolojileri sunmak için uzun süredir ortağımız Sony ile çalışmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz. Bu işbirliği, küresel olarak tüketicilerin taleplerini karşılamaya yardımcı olacak yenilikçi kullanıcı deneyimleri sunmamız için heyecan verici bir fırsattır.

Sony Corporation mobil iletişim iş birimi başkanı Tsutomu Hamaguchi şunları söyledi; Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platform tarafından desteklenen Sony’nin en son amiral gemisi akıllı telefonu olan Xperia 1 V, müşteriler tarafından çok iyi karşılandı. Snapdragon işlemciler tarafından desteklenen gelecekteki akıllı telefonlarda birinci sınıf ve ilgi çekici deneyimler sunmak için Qualcomm Technologies ile çalışmalarımıza devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. Beklentilerini karşılayan ve aşan en son teknolojiyi geliştirmek için müşterilerimizi her zaman dinliyoruz ve Qualcomm Technologies’in sektörü ileriye taşımaya devam etmemize yardımcı olacağına inanıyoruz.

Yeni nesil Sony Xperia modellerinde muhtemelen özelleştirilmiş Snapdragon işlemciler göreceğiz. Bakalım Android sektöründe ne gibi etkisi olacak?