Teknoloji dünyasının bilinen markalarından Lenovo, akıllı telefon pazarına yeniden adım atıyor. Şirketin bir süredir merakla beklenen yeni cihazı Lenovo Legion Y70 (2026), 19 Mayıs tarihinde Çin’de düzenlenecek bir etkinlikte resmi olarak tanıtılacak. Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan tanıtım görselleri, cihazın donanım kapasitesine dair önemli ipuçları barındırıyor. Peki Lenovo Legion Y70, devasa bataryası ve 2K çözünürlüklü ekranıyla oyuncu telefonu arayanları ikna edebilecek mi?

Lenovo Legion Y70 tasarımı ve öne çıkan donanım özellikleri

Mobil oyuncuların en büyük beklentilerinden biri olan kesintisiz güç ihtiyacı, bu modelde özel bir pille karşılanıyor. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre Lenovo Legion Y70, 8.000 mAh kapasiteli büyük bir batarya ünitesine ev sahipliği yapacak. Bu pilin 1.200 şarj döngüsünün üzerinde bir ömre sahip olacağı belirtiliyor. Böylece uzun vadeli kullanımlarda batarya sağlığının korunması hedefleniyor.

Performans tarafında henüz resmi bir işlemci duyurusu yapılmamış olsa da, cihazın yonga seti mimarisini destekleyecek soğutma sistemi netleşti. Cihazın içinde 5.500 milimetrekarelik geniş bir buhar odası yer alacak. Bu alanın, ağır yük altındaki oyun seanslarında ısıyı dağıtması planlanıyor. Ayrıca bağlantı kalitesini artırmak amacıyla sinyal gücünü optimize eden anten sistemine yer veriliyor.

Görsel deneyim açısından yeni cihaz, rakiplerinden ayrışmayı amaçlayan bir ekran paneli kullanacak. Telefonun 2K çözünürlük sunan bir ekranla geleceği doğrulandı. Üreticinin açıklamalarına göre bu panel, halihazırda piyasada bulunan 1.5K çözünürlüklü ekranlardan daha yüksek bir enerji verimliliği sağlıyor.

Tasarım tarafında Motorola çizgilerinden ilham aldığı belirtilen telefon, iki farklı renk seçeneğiyle tüketicilerin karşısına çıkacak. Şirket renklerin tam isimlerini henüz açıklamadı. Arka yüzeyde konumlandırılan üçlü kamera kurulumu ise cihazın fotoğrafçılık tarafındaki temel ihtiyaçları karşılayacağını gösteriyor.

Telefonun kalbinde hangi yonga setinin bulunacağı resmiyet kazanmadı. Ancak sızıntılara göre cihazın Snapdragon 8 Gen 5 (Elite olmayan) işlemcisinden güç alması öngörülüyor. Günümüzün modern cihazlarında sıkça gördüğümüz yapay zeka destekli yazılım yeteneklerinin de bu modelde çeşitli işlevlerle entegre edileceği ifade ediliyor.

Lenovo Legion Y70 teknik özellikleri

Ekran: 2K çözünürlük, enerji verimli panel

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5 (Elite sürümü olmayan – iddia)

(Elite sürümü olmayan – iddia) Batarya: 8.000 mAh kapasite

Pil Ömrü: 1.200 şarj döngüsü üzeri dayanıklılık

Soğutma: 5.500 milimetrekare buhar odası (vapor chamber)

Kamera: Üçlü arka kamera kurulumu

Bağlantı: Sinyal optimizasyonlu anten sistemi

Yazılım: Çeşitli yapay zeka (AI) özellikleri

Tasarım: Motorola esintili hatlar, iki renk seçeneği

Tanıtım Tarihi: 19 Mayıs (Çin)

Buhar odası (Vapor chamber) nedir?

Buhar odası, yüksek performanslı elektronik cihazlarda ısının geniş bir yüzeye dağıtılarak hızla soğutulmasını sağlayan kapalı bir sistemdir. İçerisindeki özel sıvının ısınıp buharlaşması ve ardından yoğuşarak tekrar sıvı hale dönmesi prensibiyle çalışır.

